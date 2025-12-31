POETAS DEL MUNDO DISTINGUE A JUANITA SÁNCHEZ OYARZO CON EL PREMIO "ROSA BUSTAMANTE"

La escritora regional Juanita Sánchez Oyarzo fue distinguida con el Premio Rosa Bustamante por su destacada y extensa trayectoria literaria. El reconocimiento fue otorgado por Poetas del Mundo en el marco de la celebración del Día del Escritor, el pasado 28 de diciembre, poniendo en valor su aporte a la cultura y a las letras regionales.

