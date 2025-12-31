Punta Arenas,
31 de diciembre de 2025

POETAS DEL MUNDO DISTINGUE A JUANITA SÁNCHEZ OYARZO CON EL PREMIO "ROSA BUSTAMANTE"

​La escritora regional fue homenajeada el 28 de diciembre, en la celebración del Día del Escritor.

rosabustamante

La escritora regional Juanita Sánchez Oyarzo fue distinguida con el Premio Rosa Bustamante por su destacada y extensa trayectoria literaria. El reconocimiento fue otorgado por Poetas del Mundo en el marco de la celebración del Día del Escritor, el pasado 28 de diciembre, poniendo en valor su aporte a la cultura y a las letras regionales.

seguelloreto

PRESIDENTA EJECUTIVA DEL CONSEJO DEL SALMÓN ES RECONOCIDA ENTRE LAS 50 GENIAS DEL AÑO 2025

AUTORIDADES INFORMAN REFORZAMIENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA AÑO NUEVO

​Carabineros dispondrá 50 funcionarios adicionales y el programa Tolerancia Cero de SENDA estará fiscalizando con alcotest y narcotest.

autoridadesfindeaño
Carabineros-1

REINCIDENTE POR CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD ES DETENIDO TRAS VIOLENTO ACCIDENTE VIAL EN MARTÍNEZ DE ALDUNATE CON SALVADOR ALLENDE

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

POETAS DEL MUNDO DISTINGUE A JUANITA SÁNCHEZ OYARZO CON EL PREMIO "ROSA BUSTAMANTE"

eventosmagallanes

SEREMI DE SALUD DE MAGALLANES CONTINÚA DESPLIEGUE DE ACCIONES PREVENTIVAS Y DE FISCALIZACIÓN PARA UNAS FIESTAS DE FIN DE AÑO SEGURAS

ESTUDIANTES Y ACADÉMICOS DE ARQUITECTURA Y DISEÑO DE LA PUCV REALIZARON TRAVESÍA EN HUINAY

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

