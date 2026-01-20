Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO CARTELERA-ENE-22
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

20 de enero de 2026

LA LITERATURA MAGALLÁNICA DESPIDE A ROSAMARÍA SOLAR ROBERTSON, AUTORA Y DEFENSORA DEL PATRIMONIO REGIONAL

​Con una obra marcada por la Antártica, la historia y la divulgación cultural, la escritora falleció a los 45 años en Punta Arenas.

rosamariasolar

Consternación provocó en el ámbito cultural y literario de Magallanes el fallecimiento de la escritora regional Rosamaría Solar Robertson, confirmado alrededor de las 16 horas de este lunes. La autora, de 45 años, fue hallada sin vida en su departamento ubicado en la intersección de O’Higgins con Roca, lo que motivó la concurrencia de Carabineros por instrucción de la Fiscalía para indagar las circunstancias del hecho.

Mientras se desarrollaban las primeras diligencias, amigos, colegas y cercanos comenzaron a reunirse en las afueras del edificio, a la espera de información oficial. El cuerpo fue trasladado hasta el Servicio Médico Legal, donde la autopsia permitirá establecer la causa del fallecimiento.

Rosamaría Solar fue una destacada escritora, traductora y editora, cuya obra estuvo profundamente ligada a Magallanes, la Antártica y la divulgación científica, con especial énfasis en el rescate de la historia y el patrimonio regional. Licenciada en Literatura y Humanidades por la Pontificia Universidad Católica de Chile, contaba además con estudios de posgrado en España, Inglaterra y Escocia.

Fundadora de la editorial Guanaco Libre, inició su trayectoria editorial en 2013 con la publicación de “Huellas Antárticas en Punta Arenas y el Estrecho de Magallanes”, seguida por una prolífica producción que incluyó literatura infantil, ensayos históricos y libros patrimoniales. Entre sus títulos más reconocidos destacan “El sueño de Elvis”, “La Odisea Antártica”, “Mis abuelos me contaron. Memorias del pueblo yagán” y “La vuelta al mundo de Magallanes y Elcano”.

Además de su labor como autora, participó activamente en proyectos de recuperación cultural junto a instituciones públicas, fue jurado de concursos literarios y miembro activo de la Sociedad de Escritores de Magallanes. En 2022 fue reconocida como una de las 24 mujeres destacadas por la Municipalidad de Punta Arenas.

El lugar y fecha de su velatorio y funerales serán informados oportunamente por la familia.




HCM

FALLECIÓ JOVEN CON GRAVES QUEMADURAS QUE ESPERÓ 10 DÍAS UN TRASLADO DESDE PUNTA ARENAS A SANTIAGO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

"RUTA CERO": TOYOTA, MITTA Y HIF GLOBAL LANZAN INÉDITA ALIANZA EN LA PATAGONIA PARA IMPULSAR MOVILIDAD CON AUTOS HÍBRIDOS Y E-COMBUSTIBLES

Leer Más

​A través de la combinación de tecnología híbrida y combustibles sintéticos producidos con viento magallánico, la iniciativa permitirá recorrer más de 30.000 kilómetros con un mínimo impacto ambiental en geografías extremas.

​A través de la combinación de tecnología híbrida y combustibles sintéticos producidos con viento magallánico, la iniciativa permitirá recorrer más de 30.000 kilómetros con un mínimo impacto ambiental en geografías extremas.

HIF
nuestrospodcast
kostgabinete

PESE A LA CATÁSTROFE, KAST CONFIRMÓ QUE ESTE MARTES PRESENTARÁ A SUS MINISTROS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
rosamariasolar

LA LITERATURA MAGALLÁNICA DESPIDE A ROSAMARÍA SOLAR ROBERTSON, AUTORA Y DEFENSORA DEL PATRIMONIO REGIONAL

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO CARTELERA-ENE-22
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
incendios-700x394

BALANCE DE INCENDIOS FORESTALES: VÍCTIMAS FATALES SUBEN A 20 Y SON 536 LAS VIVIENDAS AFECTADAS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
camino huertos familiares

MUNICIPALIDAD DE NATALES EXIGE PLAN DE ACCIÓN INMEDIATO ANTE ESTADO CRÍTICO DE CAMINOS EN HUERTOS FAMILIARES

AMIGO DE LA FAMILIA 18 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA