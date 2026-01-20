LA LITERATURA MAGALLÁNICA DESPIDE A ROSAMARÍA SOLAR ROBERTSON, AUTORA Y DEFENSORA DEL PATRIMONIO REGIONAL

Consternación provocó en el ámbito cultural y literario de Magallanes el fallecimiento de la escritora regional Rosamaría Solar Robertson, confirmado alrededor de las 16 horas de este lunes. La autora, de 45 años, fue hallada sin vida en su departamento ubicado en la intersección de O’Higgins con Roca, lo que motivó la concurrencia de Carabineros por instrucción de la Fiscalía para indagar las circunstancias del hecho.

Mientras se desarrollaban las primeras diligencias, amigos, colegas y cercanos comenzaron a reunirse en las afueras del edificio, a la espera de información oficial. El cuerpo fue trasladado hasta el Servicio Médico Legal, donde la autopsia permitirá establecer la causa del fallecimiento.

Rosamaría Solar fue una destacada escritora, traductora y editora, cuya obra estuvo profundamente ligada a Magallanes, la Antártica y la divulgación científica, con especial énfasis en el rescate de la historia y el patrimonio regional. Licenciada en Literatura y Humanidades por la Pontificia Universidad Católica de Chile, contaba además con estudios de posgrado en España, Inglaterra y Escocia.

Fundadora de la editorial Guanaco Libre, inició su trayectoria editorial en 2013 con la publicación de “Huellas Antárticas en Punta Arenas y el Estrecho de Magallanes”, seguida por una prolífica producción que incluyó literatura infantil, ensayos históricos y libros patrimoniales. Entre sus títulos más reconocidos destacan “El sueño de Elvis”, “La Odisea Antártica”, “Mis abuelos me contaron. Memorias del pueblo yagán” y “La vuelta al mundo de Magallanes y Elcano”.

Además de su labor como autora, participó activamente en proyectos de recuperación cultural junto a instituciones públicas, fue jurado de concursos literarios y miembro activo de la Sociedad de Escritores de Magallanes. En 2022 fue reconocida como una de las 24 mujeres destacadas por la Municipalidad de Punta Arenas.

El lugar y fecha de su velatorio y funerales serán informados oportunamente por la familia.





