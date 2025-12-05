5 de diciembre de 2025
PROFUNDO PESAR POR EL FALLECIMIENTO DE JOSÉ “SOTITO” SOTO ALVARADO, ANFITRIÓN Y ALMA DEL TRADICIONAL RESTAURANTE SOTITO’S
El fundador de Sotito’s, reconocido por su cercanía y hospitalidad, emprendió su descanso en paz tras una larga batalla.
Este viernes se comunicó el fallecimiento de José Soto Alvarado, conocido cariñosamente como Sotito, nombre que también bautizó el restaurante que marcó a generaciones de magallánicos y viajeros.
Tras una prolongada enfermedad y acompañado de su familia, José Soto emprendió su descanso en paz. Su velatorio se realizará en su domicilio, en calle 21 de Mayo 1910, los días 6 y 7 de diciembre, entre las 10:00 y las 19:00 horas, mientras que los detalles de su funeral serán informados próximamente.
La historia de Sotito’s está llena de anécdotas, de cocinas encendidas y de conversaciones que se extendieron por décadas. Blogs especializados y viajeros que pasaron por Punta Arenas lo describen como un anfitrión infaltable en el salón, siempre atento, saludando a clientes habituales y conversando con curiosos que buscaban saborear la centolla más fresca de la ciudad.
HOSPITAL DE PUERTO NATALES SUPERA LOS 200 PACIENTES ATENDIDOS POR CÓDIGO ACV GRACIAS A INNOVADOR SISTEMA DE TELEMEDICINA
El Hospital de Puerto Natales alcanzó un hito histórico: 202 personas han recibido atención de urgencia como Código ACV desde la implementación del modelo TELEACV Natales, mientras que 33 pacientes con infarto cerebral agudo han sido tratados con trombólisis endovenosa guiada por telemedicina.
