FIESTA POR LA INCLUSIÓN REUNIÓ A MÁS DE 200 PARTICIPANTES

​Con gran entusiasmo y más de 200 asistentes, la celebración de la Fiesta por la Inclusión 2025, organizada por la Unidad de Adulto Mayor y Discapacidad de la Municipalidad de Punta Arenas, cerró con un balance positivo una nueva versión. El encuentro se desarrolló este lunes en los salones del Hotel y Casino Dreams, ofreciendo a jóvenes y adultos un espacio seguro de esparcimiento, baile y convivencia.



La jornada, que conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, incluyó una pista bailable LED, banquetería, cabina fotográfica, bar de glitter y un completo despliegue pensado para garantizar accesibilidad universal, con intérprete de lengua de señas y anfitrión descriptivo para personas ciegas.

Para el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, la fiesta "es realmente una instancia para todos y todas". "Lo que hacemos todos los años es una fiesta de verdad, para los jóvenes y los que no tanto, conmemorando el Día de la Discapacidad, de la Inclusión. Es un día donde tienen un espacio para compartir, para bailar, para reírse, cada uno en su onda, en su estilo. Más de 200 fueron los invitados y la inclusividad da riqueza a nuestra sociedad", destacó el edil.

El jefe comunal además invitó a las familias a sumarse a las agrupaciones y actividades municipales: "Si alguien tiene un hijo o hija con capacidades distintas, llévenlo a Covadonga 063. Hay muchos grupos colaborando y un ambiente de cariño y buena onda para que el próximo año seamos aún más".

Desde las agrupaciones participantes, el entusiasmo también fue evidente. Paola Diez, monitora del Taller Manos de Hermanos, valoró el encuentro: "Para los chicos es una instancia maravillosa para compartir con sus padres, salir, escuchar música y estar en un ambiente que realmente es una fiesta, que ellos no viven continuamente. Lo han pasado regio y la organización estuvo increíble, así que un millón de gracias".

Entre quienes asistieron, el espíritu inclusivo y la alegría fueron el sello de la tarde. Lidia Oyarzún, parte del público, comentó que "una vez al año se unen jóvenes y adultos en una sola fiesta, con diferentes discapacidades, y uno ve cómo todos se divierten igual. Cada agrupación tiene su manera de acompañar y hacer que los niños crezcan y se desarrollen, y verlos compartir así emociona".

La experiencia también fue inolvidable para los propios participantes. Daniel Vargas no escondió su entusiasmo: "Espectacular, lo pasamos súper bien. Esta es la segunda vez que vengo, y aquí puro bailoteo, pura fiestoca nomás, puro comer, pasarlo bien y despejar la mente".

El evento se extendió entre las 18:00 y las 22:00 horas y mantuvo la pista repleta desde el inicio hasta el cierre, confirmando el valor de ofrecer instancias de ocio y recreación accesibles para toda la comunidad.