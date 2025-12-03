Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

3 de diciembre de 2025

FIESTA POR LA INCLUSIÓN REUNIÓ A MÁS DE 200 PARTICIPANTES

​Una velada de música, convivencia y accesibilidad marcó el evento municipal dedicado a celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

FIESTA POR LA INCLUSIÓN (14)

​Con gran entusiasmo y más de 200 asistentes, la celebración de la Fiesta por la Inclusión 2025, organizada por la Unidad de Adulto Mayor y Discapacidad de la Municipalidad de Punta Arenas, cerró con un balance positivo una nueva versión. El encuentro se desarrolló este lunes en los salones del Hotel y Casino Dreams, ofreciendo a jóvenes y adultos un espacio seguro de esparcimiento, baile y convivencia.

La jornada, que conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, incluyó una pista bailable LED, banquetería, cabina fotográfica, bar de glitter y un completo despliegue pensado para garantizar accesibilidad universal, con intérprete de lengua de señas y anfitrión descriptivo para personas ciegas.

Para el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, la fiesta "es realmente una instancia para todos y todas". "Lo que hacemos todos los años es una fiesta de verdad, para los jóvenes y los que no tanto, conmemorando el Día de la Discapacidad, de la Inclusión. Es un día donde tienen un espacio para compartir, para bailar, para reírse, cada uno en su onda, en su estilo. Más de 200 fueron los invitados y la inclusividad da riqueza a nuestra sociedad", destacó el edil.

El jefe comunal además invitó a las familias a sumarse a las agrupaciones y actividades municipales: "Si alguien tiene un hijo o hija con capacidades distintas, llévenlo a Covadonga 063. Hay muchos grupos colaborando y un ambiente de cariño y buena onda para que el próximo año seamos aún más".

Desde las agrupaciones participantes, el entusiasmo también fue evidente. Paola Diez, monitora del Taller Manos de Hermanos, valoró el encuentro: "Para los chicos es una instancia maravillosa para compartir con sus padres, salir, escuchar música y estar en un ambiente que realmente es una fiesta, que ellos no viven continuamente. Lo han pasado regio y la organización estuvo increíble, así que un millón de gracias".

Entre quienes asistieron, el espíritu inclusivo y la alegría fueron el sello de la tarde. Lidia Oyarzún, parte del público, comentó que "una vez al año se unen jóvenes y adultos en una sola fiesta, con diferentes discapacidades, y uno ve cómo todos se divierten igual. Cada agrupación tiene su manera de acompañar y hacer que los niños crezcan y se desarrollen, y verlos compartir así emociona".

La experiencia también fue inolvidable para los propios participantes. Daniel Vargas no escondió su entusiasmo: "Espectacular, lo pasamos súper bien. Esta es la segunda vez que vengo, y aquí puro bailoteo, pura fiestoca nomás, puro comer, pasarlo bien y despejar la mente".

El evento se extendió entre las 18:00 y las 22:00 horas y mantuvo la pista repleta desde el inicio hasta el cierre, confirmando el valor de ofrecer instancias de ocio y recreación accesibles para toda la comunidad. 

Con miras a la próxima edición, la Municipalidad de Punta Arenas reafirmó su compromiso con seguir impulsando actividades que fomenten la participación, inclusión, autonomía y bienestar de las personas con discapacidad y sus familias.

paessrj

JOVEN EN REINSERCIÓN SOCIAL RINDIÓ LA PRUEBA PAES 2025 EN CENTRO DE CUMPLIMIENTO JUVENIL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

OTRO MEGAPROYECTO EN MAGALLANES PIDE MÁS TIEMPO PARA RESPONDER A "OLA" DE OBSERVACIONES AMBIENTALES

Leer Más

​En septiembre fue el turno de TotalEnergies con “H2 Magallanes”, el mayor proyecto en la historia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), valorado en US$16 mil millones.

​En septiembre fue el turno de TotalEnergies con “H2 Magallanes”, el mayor proyecto en la historia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), valorado en US$16 mil millones.

hidrogeno-verde-proyecto-hnh-energy-pide-mas-tiempo-al-sea-ante-ola-de-observaciones
nuestrospodcast
endoscopia

UN AVANCE QUE SE SIENTE EN CASA: HOSPITAL DE NATALES VUELVE A REALIZAR ENDOSCOPÍAS

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
FIESTA POR LA INCLUSIÓN (14)

FIESTA POR LA INCLUSIÓN REUNIÓ A MÁS DE 200 PARTICIPANTES

crosur jardin 250PX
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
CERTIFICACION PREVENCION 1 (1)

INSTITUCIONES DE TIERRA DEL FUEGO RECIBEN CERTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
GALA DEL CORO DE VOCES BLANCAS (6)

CORO DE VOCES BLANCAS DESLUMBRÓ CON EMOTIVA GALA NAVIDEÑA A TEATRO LLENO