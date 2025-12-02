Punta Arenas,
2 de diciembre de 2025

BENJAMÍN GALLARDO ORDÓÑEZ, EL PRIMER MAGALLÁNICO EN LA HISTORIA EN COMPETIR EN UNA COPA DEL MUNDO DE ESGRIMA

Soy reportero - deportes.

magallanesesgrima

​El joven esgrimista magallánico Benjamín Gallardo Ordóñez, de tan solo 15 años, marcó un hito histórico para la región al convertirse en el primer deportista de Magallanes en competir en una Copa del Mundo de Esgrima, representando al país en un evento oficial del circuito mundial desarrollado en Lima, Perú.

Benjamín no solo hizo historia con su presencia: también compitió en categorías superiores a las que le corresponden por edad, enfrentándose a deportistas con mayor trayectoria y obteniendo resultados sobresalientes.

 
​En la serie Cadete Sub-19, alcanzó un 18° lugar mundial, instalándose entre los mejores del torneo. En Junior Sub-21, categoría donde la mayoría de los rivales tienen entre 18 y 20 años, el magallánico obtuvo el puesto 45, siendo nuevamente el chileno mejor ubicado en ambas categorías.

​Su desempeño posiciona a Magallanes en el mapa internacional de la esgrima y confirma el rápido crecimiento deportivo del joven atleta.

​Este fin de semana, Benjamín volverá a competir en Punta Arenas, en el Torneo Regional organizado por el Club de Esgrima Punta Arenas, donde participará en Sub-18 y Todo Competidor, en su regreso a las pistas locales tras su paso por el circuito mundial.

trekkingpaine

LLEGA LA TRAVESÍA QUE UBICA A LA PATAGONIA EN EL CENTRO DEL TREKKING MUNDIAL

SERVIU PUBLICÓ EN DIARIO OFICIAL EXPROPIACIÓN DE TERRENOS DEL EX CLUB HÍPICO

Leer Más

​Este lunes 1 de diciembre se publicó en el Diario Oficial y un diario regional, la notificación de expropiación por causa de utilidad pública del terreno del ex Club Hípico, ubicado en Avenida Bulnes de la comuna de Punta Arenas, para construir un parque habitable.

trekkingpaine

LLEGA LA TRAVESÍA QUE UBICA A LA PATAGONIA EN EL CENTRO DEL TREKKING MUNDIAL

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

islamagdalena

LA MÁGICA ISLA EN MEDIO DE LA PATAGONIA QUE ESTÁ REPLETA DE PINGÜINOS Y DELFINES

mural FBB

ATAQUE A MURAL DE FRANCISCO BETTANCOURT GENERA REPUDIO EN LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

TABSA DESTACA SU COMPROMISO CON LA COMUNIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE EN LA 3ERA FERIA EDUCATIVA DE HIDRÓGENO VERDE