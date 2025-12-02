BENJAMÍN GALLARDO ORDÓÑEZ, EL PRIMER MAGALLÁNICO EN LA HISTORIA EN COMPETIR EN UNA COPA DEL MUNDO DE ESGRIMA

​El joven esgrimista magallánico Benjamín Gallardo Ordóñez, de tan solo 15 años, marcó un hito histórico para la región al convertirse en el primer deportista de Magallanes en competir en una Copa del Mundo de Esgrima, representando al país en un evento oficial del circuito mundial desarrollado en Lima, Perú.

Benjamín no solo hizo historia con su presencia: también compitió en categorías superiores a las que le corresponden por edad, enfrentándose a deportistas con mayor trayectoria y obteniendo resultados sobresalientes.



​En la serie Cadete Sub-19, alcanzó un 18° lugar mundial, instalándose entre los mejores del torneo. En Junior Sub-21, categoría donde la mayoría de los rivales tienen entre 18 y 20 años, el magallánico obtuvo el puesto 45, siendo nuevamente el chileno mejor ubicado en ambas categorías.



​Su desempeño posiciona a Magallanes en el mapa internacional de la esgrima y confirma el rápido crecimiento deportivo del joven atleta.



​Este fin de semana, Benjamín volverá a competir en Punta Arenas, en el Torneo Regional organizado por el Club de Esgrima Punta Arenas, donde participará en Sub-18 y Todo Competidor, en su regreso a las pistas locales tras su paso por el circuito mundial.



