JUICIO POR CUASIDELITO DE HOMICIDIO EN CAÍDA DEL HÉRCULES C-130 DE LA FACH SE REPROGRAMA OTRA VEZ

A más de seis años de la tragedia, este lunes, en el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas, se debía efectuar la apertura del juicio contra los responsables del vuelo del Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) que cayó rumbo a la Antártica dejando 38 víctimas fatales.

Debido a cambios en la representación de los acusados, el tribunal decidió reprogramar el inicio del juicio para el lunes 9 de marzo, desde las 8.30 horas.

A solo horas del inicio del juicio oral, el defensor Jorge Martínez abandonó la defensa de los acusados Fernando Mondaca y Joaquín Urzúa.

En base a ello, el tribunal optó por postergar.

Haciendo presente que se trató de “una situación que resultó intempestiva”, el tribunal hizo ver que deben considerar los derechos de los acusados y ello implica “forzosamente” reprogramar, ante la incidencia previa.

La tragedia

El lunes 9 de diciembre de 2019, el Hércules KC-130, 990 Corvo de la Fuerza Aérea de Chile, tras ser autorizado por el entonces brigadier Eduardo Mosqueira Cruz, despegó a las 16.53 horas desde la Base Aérea Chabunco de Punta Arenas con destino al Aeródromo Rodolfo Marsh en la Base Aérea Eduardo Frei.

A eso de las 18.13 horas, el avión, con 17 tripulantes y 21 pasajeros, perdió todo contacto radial con tierra. Al finalizar el tiempo de autonomía del vuelo, la FACH declaró como “siniestrado” el aparato.

La aeronave cayó en el tormentoso Mar de Drake y todos sus ocupantes murieron.

Francisco Aguirre Raimondi, Ramón Alarcón Guerrero, Christian Astorquiza Oddo, Alexis Baeza Torres, Miguel Balladares Saavedra, Gonzalo Burgos Gajardo, Leonel Cabrera Campos, Héctor Castro Concha, Esteban Catalán Pavéz, Guillermo Figueroa Delgado, Manuel Figueroa Provoste, Gabriel García Loyola, Mauricio Herrera Alarcón, Felipe Herrera Pino, Luis Iturriaga Poblete, Jeremías Mancilla Díaz, Luis Mancilla Díaz, Claudia Manzo Morales, Ítalo Medina Quiñones, Luis Montoya Soto, Eduardo Navarrete Pizarro, Daniel Ortiz Vidal, Cristian Osorio Basualto, Cristopher Pacheco Carrasco, Ignacio Parada Gálvez, Mauricio Pérez Osses, Jacob Pizarro Gatica, Germán Reyes Moto, Víctor Rodríguez Venegas, Romero Oteiza, Nolberto Romo Carrasco, Enrique Ruiz Moreno, Oscar Saavedra Arévalo, José Sainz Lucero, Leandro Torti Lillo, Santiago Velásquez Macías, Cristian Venegas Godoy y Matías Zárate García, son las 38 víctimas.

Inicialmente, el juicio se había fijado a partir del 12 de septiembre, fecha que se reemplazó, fijándose para este 2 de marzo la apertura.

La Fiscalía Regional de Magallanes y la Antártica Chilena espera presentar más de 300 testigos sosteniendo acusación por cuasidelito de homicidio con resultado múltiple e infracción al Código Aeronáutico.

El Ministerio Público sostiene que la FACH no implementó un sistema que garantizara la ejecución segura de los vuelos en la IV Brigada Aérea y de haberse realizado las acciones de supervisión que correspondían, la aeronave no habría despegado.

En febrero de 2023, formalizó a Mosqueira y a los oficiales Julio Ojeda Puig, Marcelo Mella Bertetti y Allan Asenjo Contreras. En diciembre de 2024, se formalizó a los exgenerales Fernando Mondaca y Joaquín Urzúa y en enero de 2025, en tanto, fue formalizado el exgeneral Roberto Avendaño.

Reacción de Fiscalía

“La Fiscalía manifiesta su profunda desazón porque nosotros habíamos cifrado toda nuestra esperanza, nuestro trabajo, nuestro compromiso para poder iniciar por fin el día de hoy, 2 de marzo, este juicio por la tragedia que significó el fallecimiento de 38 personas”, manifestó el fiscal regional Cristián Crisosto.

En esa línea, el persecutor hizo ver que “hay 38 familias que estaban esperando con ansias y con mucha esperanza el inicio de este juicio”.

El fiscal acusó que el abogado Jorge Martínez al renunciar a horas del inicio de juicio generó una dilación innecesaria y pidió que se le sancione con la suspensión del ejercicio de la profesión por el máximo legal.

