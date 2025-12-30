IVª BRIGADA AÉREA REALIZÓ CEREMONIA DE BIENVENIDA A DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN POLAR CIENTÍFICA CONJUNTA GLACIAR UNIÓN

​El lunes 22 de diciembre, en la Base Aérea Chabunco, en Punta Arenas, la IVª Brigada Aérea de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) realizó la ceremonia de bienvenida y reconocimiento a los integrantes de la dotación que cumplió funciones en la Estación Polar Científica Conjunta “Glaciar Unión”.



Tras cumplir 30 días de operaciones en la Antártica, la dotación retornó al continente americano el 18 de diciembre, arribando a Punta Arenas. De esta forma, se dio término oficial a la campaña de la Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión 2025, cuyas últimas operaciones incluyeron el ingreso de una aeronave C-130 Hércules, que retiró carga y desechos desde Glaciar Unión, en cumplimiento del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.

La ceremonia contó con la asistencia de las principales autoridades militares de la Región de Magallanes y fue presidida por el Comandante en Jefe de la IVª Brigada Aérea, General de Brigada Aérea (A) Francisco Ramírez Goñi, quien en su alocución destacó el trabajo logístico desarrollado y el cumplimiento de los objetivos trazados, subrayando que todas las operaciones se realizaron bajo altos estándares de seguridad.



La Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión se ubica en el Círculo Polar Antártico, a 1.129 kilómetros del Polo Sur, en una zona de extrema complejidad logística que exigió una planificación superior a los diez meses. La dotación estuvo compuesta por representantes del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea de Chile, el Instituto Antártico Chileno (INACH) y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).



Administrativamente, la campaña fue liderada por el Estado Mayor Conjunto, mientras que su ejecución estuvo a cargo de la IVª Brigada Aérea. En terreno, la jefatura correspondió al Teniente Coronel del Ejército de Chile, Francisco López.

El pre despliegue se inició el 19 de noviembre, con labores de desenterramiento de módulos habitacionales y la puesta en marcha de los sistemas de telecomunicaciones. El funcionamiento oficial de la estación comenzó el 26 de noviembre, con la llegada del resto del personal y del material aéreo.



Durante la campaña, dos aeronaves DHC-6 Twin Otter del Grupo de Aviación N°6 de la IVª Brigada Aérea, realizaron operaciones aéreas de exploración y apoyo a investigaciones científicas en sectores como Monte Vinson, Glaciar Schanz y GL1. Asimismo, el Servicio Aerofotogramétrico de la FACH entregó apoyo fundamental en terreno para el trabajo científico, y en un hito de gran relevancia, la Fuerza Aérea de Chile lideró la instalación de cinco nuevos módulos, concretando una renovación histórica de la infraestructura de la estación, que no había sido actualizada desde el año 2014.



Cabe destacar que el viernes 26 de diciembre, una aeronave DHC-6 Twin Otter regresó a la capital regional de Magallanes, luego de cumplir seis misiones aéreas para la Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión. La segunda aeronave que participó en la campaña quedó desplegada en la Base Aérea Antártica Presidente Frei, integrándose a la dotación anual 2025-2026.



