INTERCAMBIO COMERCIAL: CHILE INICIÓ EL AÑO SUPERANDO POR PRIMERA VEZ LA BARRERA DE LOS US$ 18.000 MILLONES EN TAN SOLO EL PRIMER MES DEL 2026

Durante enero de 2026, el intercambio comercial de Chile sumó US$ 18.041 millones, anotando un incremento del 3,1% con respecto a igual mes del año 2025 (+US$ 550 millones), acumulando así un historial de 17 meses de alzas sucesivas. De esta manera, el país inició este 2026 con una cifra récord, superando por primera vez la barrera de los US$ 18 mil millones en tan solo el primer mes de un año.

Así lo reveló la última versión del Informe Mensual del Comercio Exterior de Chile elaborado por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), con datos del Banco Central y del Servicio Nacional de Aduanas.

Respecto a las exportaciones de bienes, según el estudio de la Subrei, estas sumaron US$ 10.680 millones, arrancando el año con un crecimiento del 8,5% (+US$ 840 millones), anotando el mayor monto en la historia para el primer mes de un año, con valores récords tanto para los envíos no tradicionales como para los tradicionales.











Análisis por sectores

Según el estudio de la Subrei a nivel de rubros, el desempeño de las exportaciones del país en el primer mes del año fue el siguiente:



Las exportaciones de la minería se elevaron hasta los US$ 5.558 millones, lo que reflejó un alza de 12,1% en comparación con igual período de 2025 (+US$ 601 millones), logrando su propio récord de ventas al exterior.

Según el informe, el dinamismo exhibido por el mayor rubro exportador del país fue sustentado por el cobre, que sumó retornos por US$ 4.546 millones, lo que significó un avance anual de 7,9% (+US$ 332 millones), con alzas en las ventas al exterior tanto de cátodos como de concentrados.

Los otros productos que contribuyeron con fuerza en el incremento de los envíos mineros del mes de enero fueron el oro, el carbonato de litio, el hierro, el concentrado de molibdeno y la plata. Todos exhibiendo alzas superiores a los US$ 35 millones. Ante el positivo comportamiento de casi todos los componentes del sector, la minería justificó por si sola el 52% de los embarques de Chile en el primer mes del año.

En tanto, el sector frutícola arrancó el año con exportaciones por US$ 1.771 millones, lo que representó el 17% de las ventas al exterior del país. Los envíos de enero fueron liderados por las cerezas frescas (US$ 1.231 millones), seguidas a distancia por los arándanos frescos (US$ 228 millones), nectarines frescos (US$ 66 millones), entre otros.

Las ventas al exterior de la industria de los alimentos sumaron US$ 1.318 millones en el mes de enero, anotando un alza del 13% (+US$ 152 millones), logrando así su mejor cifra para un inicio de año. Este crecimiento se sustentó en las exportaciones de salmónidos, jurel congelado, puré de tomate, bacalao de profundidad congelado y frutillas congeladas, entre otros productos.

Por su parte, los alimentos orgánicos totalizaron envíos por US$ 72 millones, exhibiendo un alza del 15,9%, sustentada en el auge de las ventas al exterior de los arándanos frescos y las frutas congeladas (frutillas, frambuesas y cerezas).

El estudio añadió que las exportaciones de vinos embotellados sumaron US$ 108 millones, anotando una caída del 9,4%, frente a enero de 2025 (-US$ 11 millones), debido a un descenso en los embarques de blends de tintos. Ello fue contrarrestado en gran parte por el alza en los despachos al exterior de las variedades Cabernet Sauvignon, Merlot, Riesling y otros.

A su vez, la manufactura forestal totalizó en su conjunto embarques por US$ 490 millones, anotando un descenso del 15% frente al primer mes de 2025 (-US$ 86 millones), ante menores embarques de celulosa, madera perfilada y cartulinas.

No obstante, en el sector crecieron los embarques de madera aserrada de pino insigne, maderas contrachapadas, papeles para acanalar, pellets de madera, papel autoadhesivo en rollos, construcciones prefabricadas, tapones de corcho aglomerado, mangos de herramientas, oficinas prefabricadas y puertas.

La manufactura química inició el año con envíos por US$ 862 millones, experimentando un alza del 47% frente a enero de 2025 (+US$ 276 millones), de la mano de los mayores retornos del yodo y la fuerte recuperación de los embarques de sulfato de litio e hidróxido de litio.

También al alza, destacan el nitrato de potasio y los abonos.El informe indicó que las maquinarias y equipos comenzaron el año exportador con retornos por US$ 144 millones, anotando un alza del 29,9% (+US$ 33 millones), ante mayores envíos de maquinarías para el proceso de minerales, partes y piezas para maquinarías de sondeo y perforación, lavadoras, cocinas y vitrinas con refrigeración, entre otros productos manufacturados.

Exportaciones de bienes tradicionales y no tradicionales

En enero las exportaciones de bienes tradicionales representaron el 47,4% del total exportado. Por su parte, los envíos no tradicionales fueron equivalentes al 52,6%.











En tanto, el primer mes del año cierra con exportaciones no tradicionales que alcanzaron los US$ 5.622 millones, anotando un alza de 9,8% (+US$ 503 millones), en relación enero de 2025, mostrando el mejor inicio de año desde que se tiene registro. Más en detalle, el alza en los embarques no tradicionales ha sido liderado por las avellanas, jureles congelados, arándanos frescos, filetes congelados de salmones, ciruelas frescas, nectarines frescos, abonos, nitrato de amonio, alambre de cobre y partes para unidades de perforación o de sondeo, entre otros.

Respecto a las exportaciones de servicios, estas se elevaron hasta los US$ 412 millones, con un alza del 37,4% respecto al primer mes de 2025 (+US$ 112 millones). Entre los servicios más relevantes del período destacaron los de mantenimiento y reparación de aviones y aparatos aéreos, que alcanzaron US$ 141 millones, seguidos por los servicios de asesoría en gestión administrativa de empresas (US$ 42 millones), los servicios financieros asociados a testigos expertos (US$ 16 millones), asesorías en tecnologías de la información (US$ 15 millones) y soporte logístico (US$ 14 millones).

​

