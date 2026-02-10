Punta Arenas,
10 de febrero de 2026

CAPITANÍA DE PUERTO DE PUERTO NATALES PARTICIPÓ JUNTO A LA COMUNIDAD NATALINA EN LIMPIEZA DEL BORDE COSTERO EN CONMEMORACIÓN AL DÍA INTERNACIONAL DE LOS HUMEDALES

​Actividad fue organizada por distintas instituciones dando realce a esta importante jornada medio ambiental internacional.

Limpieza de playas-07-18-06-58 2

Este 07 de febrero, alrededor de 60 personas se sumaron a la iniciativa “Unidos por la protección de nuestros humedales”, instancia que tenía como objetivo conmemorar el día mundial de los humedales, instancia en donde servidores de la Capitanía de Puerto de Puerto Natales participaron activamente.

Es de esta manera que bajo el lema “Manos al Humedal”, se desarrolló una Limpieza de Playa en el borde costero del Canal Señoret que permite reconectar con el patrimonio natural y comprender la importancia de su protección.

En la jornada se recolectaron diferentes residuos del borde costero, efectuando la tarea utilizando los equipos de protección personal necesarios, así como con la designación de monitores para supervisar la recolección, alcanzando un total aproximado de 70 kilos, los cuales fueron retirados por la Municipalidad de Natales. 

La actividad fue convocada por Fundación Planeta Agua Chile, Nube Castaña, Club Náutico y Social de Puerto Natales, así como por la agrupación Plumíferas Australes, contando con el patrocinio de la Municipalidad de Puerto Natales, así como la supervisión de la Capitanía de Puerto de Puerto Natales. 



Carabineros-1

DETIENEN A JOVEN POR ROBO EN LUGAR HABITADO EN PUERTO NATALES

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, GABRIEL BORIC FONT, EN LANZAMIENTO DE LATAM-GPT: “ESTAMOS POSICIONANDO A LA REGIÓN COMO UN ACTOR ACTIVO Y SOBERANO EN LA ECONOMÍA DEL FUTURO”

​El proyecto busca fortalecer capacidades propias en inteligencia artificial generativa en América Latina y posicionar a la región como actor en la economía digital.

​El proyecto busca fortalecer capacidades propias en inteligencia artificial generativa en América Latina y posicionar a la región como actor en la economía digital.

Daniel D'Alcantara

CONTINUA LA SEMANA INTERNACIONAL DE JAZZ EN LA PATAGONIA – FEBRERO 2026

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CAPITANÍA DE PUERTO DE PUERTO NATALES PARTICIPÓ JUNTO A LA COMUNIDAD NATALINA EN LIMPIEZA DEL BORDE COSTERO EN CONMEMORACIÓN AL DÍA INTERNACIONAL DE LOS HUMEDALES

SOAP 2024_FOTO

ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES RESTABLECE LA VENTA DEL SOAP

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

image003

OCEANA Y CIENTÍFICOS DE LA BASURA PUBLICAN ESTUDIO SOBRE DESECHOS EN LAS PLAYAS DE CHILE: COLILLAS Y PLÁSTICOS DE UN SÓLO USO LIDERAN EL RANKING