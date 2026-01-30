CRECIMIENTO QUIRÚRGICO SOSTENIDO EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS EN HOSPITAL DE NATALES

De acuerdo con los registros de la Unidad de Gestión Prequirúrgica, las intervenciones quirúrgicas electivas han aumentado de manera significativa desde el año 2021, pasando de 176 cirugías a un total de 577 proyectadas para el año 2025, lo que da cuenta de un avance relevante en la respuesta asistencial del establecimiento.



Al respecto, el Subdirector Médico del Hospital de Natales, Dr. Marcos Muñoz, destacó que este crecimiento responde a una planificación estratégica orientada a reforzar las especialidades médicas y optimizar los procesos quirúrgicos comentando que “esto nos da pie a seguir trabajando de manera intensa para que nuestros pabellones sigan produciendo aún más a lo largo del tiempo y reducir de manera significativa la lista de espera local de pacientes que están a la espera de una cirugía.”



Por su parte, la Enfermera Encargada de la Unidad de Gestión Prequirúrgica y Referente de la Lista de Espera Quirúrgica, Maritza Venegas, explicó que el incremento en la producción quirúrgica está directamente relacionado con el aumento de especialistas en el hospital.



“Tenemos mucho más especialistas en comparación a cuando empezamos en el 2021. Hoy contamos con una dotación de seis cirujanos en cirugía general, lo que aumenta la producción de atención y permite que ingresen muchos más usuarios semanalmente a la lista de espera y, por ende, a las intervenciones quirúrgicas”, indicó.



Maritza Venegas agregó que durante el año 2025 se incorporó la especialidad de dermatología, la cual también participa activamente dentro del proceso quirúrgico, ampliando la cartera de prestaciones disponibles para la comunidad.

Asimismo, destacó el fortalecimiento de otras áreas clave como “ginecología donde contamos con seis profesionales, lo que permite una atención más oportuna y adecuada de los usuarios, y en traumatología disponemos de dos traumatólogos, lo que también contribuye al aumento de la resolutividad quirúrgica del hospital”.



Este crecimiento sostenido reafirma el compromiso del Hospital de Natales con la reducción de los tiempos de espera quirúrgica y con el fortalecimiento de una atención integral, oportuna y de calidad para los habitantes de la provincia de Última Esperanza.

