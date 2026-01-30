Punta Arenas,
30 de enero de 2026

CRECIMIENTO QUIRÚRGICO SOSTENIDO EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS EN HOSPITAL DE NATALES

​El Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos de Puerto Natales ha experimentado un crecimiento progresivo y constante en su producción quirúrgica durante los últimos cinco años, reflejando un fortalecimiento sostenido de su capacidad resolutiva y del acceso a prestaciones quirúrgicas para la comunidad y convirtiéndolo en uno de los hospitales con la lista de espera más baja del país.

De acuerdo con los registros de la Unidad de Gestión Prequirúrgica, las intervenciones quirúrgicas electivas han aumentado de manera significativa desde el año 2021, pasando de 176 cirugías a un total de 577 proyectadas para el año 2025, lo que da cuenta de un avance relevante en la respuesta asistencial del establecimiento.

 
Al respecto, el Subdirector Médico del Hospital de Natales, Dr. Marcos Muñoz, destacó que este crecimiento responde a una planificación estratégica orientada a reforzar las especialidades médicas y optimizar los procesos quirúrgicos comentando que “esto nos da pie a seguir trabajando de manera intensa para que nuestros pabellones sigan produciendo aún más a lo largo del tiempo y reducir de manera significativa la lista de espera local de pacientes que están a la espera de una cirugía.”

 
Por su parte, la Enfermera Encargada de la Unidad de Gestión Prequirúrgica y Referente de la Lista de Espera Quirúrgica, Maritza Venegas, explicó que el incremento en la producción quirúrgica está directamente relacionado con el aumento de especialistas en el hospital.

 
“Tenemos mucho más especialistas en comparación a cuando empezamos en el 2021. Hoy contamos con una dotación de seis cirujanos en cirugía general, lo que aumenta la producción de atención y permite que ingresen muchos más usuarios semanalmente a la lista de espera y, por ende, a las intervenciones quirúrgicas”, indicó.

 
Maritza Venegas agregó que durante el año 2025 se incorporó la especialidad de dermatología, la cual también participa activamente dentro del proceso quirúrgico, ampliando la cartera de prestaciones disponibles para la comunidad.

 Asimismo, destacó el fortalecimiento de otras áreas clave como “ginecología donde contamos con seis profesionales, lo que permite una atención más oportuna y adecuada de los usuarios, y en traumatología disponemos de dos traumatólogos, lo que también contribuye al aumento de la resolutividad quirúrgica del hospital”.

 
Este crecimiento sostenido reafirma el compromiso del Hospital de Natales con la reducción de los tiempos de espera quirúrgica y con el fortalecimiento de una atención integral, oportuna y de calidad para los habitantes de la provincia de Última Esperanza.

VERTICE EN FITUR

VERTICE POSICIONA A MAGALLANES EN FITUR 2026, LA FERIA DE TURISMO MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO

COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL APROBÓ PRIMER PARQUE EÓLICO DE MAGALLANES

​Destinado a la industria del Hidrógeno Verde

​Destinado a la industria del Hidrógeno Verde

CONDUCTOR EBRIO CHOCA CONTRA LOCAL COMERCIAL EN PUNTA ARENAS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CRECIMIENTO QUIRÚRGICO SOSTENIDO EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS EN HOSPITAL DE NATALES

ÚLTIMOS DÍAS PARA RETIRAR INVITACIONES A LOS BINGOS DE VERANO DEL ADULTO MAYOR

EL JANEQUEO DE LA ARMADA DE CHILE ARRIBA A PUNTA ARENAS TRAS ENVÍO DE MATERIAL PARA CONSTRUIR MUELLE ANTÁRTICO