Punta Arenas,
28 de enero de 2026

UNA CAMINATA PARA DESCUBRIR LOS SECRETOS DEL BOSQUE: LLEGA EL RECORRIDO FUNGI EN MAGALLANES ESTE 31 DE ENERO

​La actividad busca recaudar fondos para el III Festival Micelio Austral y promover la valoración del reino fungi en Magallanes.

lalaternea

Simbiosis Subantártica y el Festival Micelio Austral realizarán el primer Recorrido Fungi: En busca de la Laternea, una experiencia de exploración y aprendizaje en torno al reino fungi del territorio austral. La actividad se desarrollará el sábado 31 de enero en la Reserva Nacional Laguna Parrillar, uno de los ecosistemas más emblemáticos de la región de Magallanes.

El recorrido propone una caminata guiada de aproximadamente tres horas, con dificultad baja a media, en la que las y los participantes podrán observar, conocer y reflexionar sobre la biodiversidad fúngica del bosque subantártico, poniendo especial atención en la enigmática Laternea.

La iniciativa tiene además un objetivo solidario: recaudar fondos para la organización del III Festival Micelio Austral, instancia dedicada a la divulgación, educación y valoración del reino fungi en la región. Se ofrecerán dos horarios disponibles, a las 10:00 horas y a las 14:00 horas, con cupos limitados y un aporte de $10.000 por persona.

primera salida (1)

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FELINO SILVESTRE PROTAGONIZA CHARLA SOBRE BIODIVERSIDAD EN MAGALLANES ESTE 28 DE ENERO

CARABINEROS REALIZA MÁS DE 900 CONTROLES PREVENTIVOS EN PUNTA ARENAS DURANTE RONDA EXTRAORDINARIA

​El operativo se extendió entre el viernes 23 y el lunes 26 de enero e incluyó controles de identidad, vehiculares y fiscalización a locales comerciales.

TORRES DEL PAINE REFUERZA PREVENCIÓN ANTE TEMPORADA DE ALTA VISITACIÓN

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

UNA CAMINATA PARA DESCUBRIR LOS SECRETOS DEL BOSQUE: LLEGA EL RECORRIDO FUNGI EN MAGALLANES ESTE 31 DE ENERO

HIF MAGALLANES PRESENTA LOGROS EN FORMACIÓN ESTUDIANTIL, MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ALIANZA CON ANTARCTICA21

¿DEVUELVEN EL DINERO QUEMADO? BANCO CENTRAL EXPLICA QUÉ HACER

AMIGO DE LA FAMILIA 25 DE ENERO 2026

AMIGO DE LA FAMILIA

Marcos Buvinić Martinić

NO ES COSA DE SUERTE