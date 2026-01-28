UNA CAMINATA PARA DESCUBRIR LOS SECRETOS DEL BOSQUE: LLEGA EL RECORRIDO FUNGI EN MAGALLANES ESTE 31 DE ENERO

Simbiosis Subantártica y el Festival Micelio Austral realizarán el primer Recorrido Fungi: En busca de la Laternea, una experiencia de exploración y aprendizaje en torno al reino fungi del territorio austral. La actividad se desarrollará el sábado 31 de enero en la Reserva Nacional Laguna Parrillar, uno de los ecosistemas más emblemáticos de la región de Magallanes.

El recorrido propone una caminata guiada de aproximadamente tres horas, con dificultad baja a media, en la que las y los participantes podrán observar, conocer y reflexionar sobre la biodiversidad fúngica del bosque subantártico, poniendo especial atención en la enigmática Laternea.

La iniciativa tiene además un objetivo solidario: recaudar fondos para la organización del III Festival Micelio Austral, instancia dedicada a la divulgación, educación y valoración del reino fungi en la región. Se ofrecerán dos horarios disponibles, a las 10:00 horas y a las 14:00 horas, con cupos limitados y un aporte de $10.000 por persona.

