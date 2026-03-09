120 KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN TIERRA DEL FUEGO: GOBIERNO INAUGURA RUTA Y-65 PORVENIR MANANTIALES

Este sábado se inauguró la anhelada pavimentación de la Ruta Y-65 Porvenir Manantiales, vía estratégica clave para la conectividad, seguridad y desarrollo de la Provincia de Tierra del Fuego y de la región de Magallanes, razón por la que su pavimentación fue considerada prioridad de Estado e inició su construcción por medio del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas impulsado en el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, y se fue ejecutando por tramos hasta el presente año.



En la ceremonia de inauguración participó el Gobernador Jorge Flies, Delegado Presidencial Regional José Ruiz, Delegado Provincial José Campos, Seremi de Obras Públicas José Luis Hernández, Director Regional de Vialidad (s) Sebastián Schadenberg, consejeros regionales, vecinos, y otras autoridades regionales, provinciales y comunales.



Como destacó el Seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández: “Esta es una ruta altamente esperada por la comunidad de Tierra del Fuego, pero en especial por la comunidad de Porvenir. Estamos cumpliendo un compromiso adquirido el año 2016 cuando esta obra comenzó a ejecutarse a través del Plan de Zonas Extremas levantado por la en ese entonces Presidenta Michelle Bachelet, y hoy día continuó durante todo este periodo hasta enero del 2026, donde ya realizamos el término de toda esta obra y la entrega ya final”.



“Hoy día poder inaugurar 120 kilómetros de pavimento de alto estándar que permiten unir el sector de Manantiales con Porvenir y poder acortar los tiempos de la comunidad para poder cruzar a través de Primera Angostura, llegar a Punta Arenas, recorrer hacia el norte del país o también la gente que quiere llegar a Tierra del Fuego y poder llegar al extremo sur de nuestra gran isla Tierra del Fuego, es muy importante y nos llena de orgullo”, añadió Hernández.



Por su parte, el Gobernador Jorge Flies, destacó que “estamos entregando el uso completo del tramo de 120 kilómetros de la Ruta Y-65 Porvenir Manantiales, uno de los proyectos emblemáticos del Plan de Zonas Extremas 1. Partimos en el año 2016 estando de Presidenta Michelle Bachelet y me tocó estando de Intendente en el primer tramo y hoy día como Gobernador, terminando el Gobierno del Presidente Boric, en una continuidad de Estado después del Gobierno del Presidente Piñera y los cuatro años del presidente Boric, se están entregando 120 kilómetros en pavimentación junto a lo que ha sido la ruta internacional y también lo que es la pavimentación de la ruta Porvenir Onaissin”.



“En pocos años todo el norte de la isla está pavimentado y esto cambia la vida de la gente de Tierra del Fuego en el ámbito seguridad, en el ámbito de rescate sanitario, en el ámbito de las postas rurales, de conectividad territorial, e integración internacional”, agregó Flies.



Las autoridades presentes destacaron que la pavimentación y el mejoramiento de la ruta provocarán un impacto directo en la calidad de vida de los usuarios y en la economía local, reduciéndose además los accidentes, mejora en la adherencia en climas adversos y disminuyéndose los tiempos de traslado, entre otros beneficios.



En la obra se invirtieron cerca de 110 mil millones de pesos entre financiamiento del Gobierno Regional y fondos sectoriales del Ministerio de Obras Públicas.

