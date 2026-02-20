CORE RODOLFO CÁRDENAS ANALIZA AVANCES CLAVE PARA TIERRA DEL FUEGO

En el programa Buenos Días Región, el consejero regional por Tierra del Fuego, Rodolfo Cárdenas, abordó los principales proyectos en ejecución y aquellos pendientes para la isla, destacando avances en salud, infraestructura y desarrollo productivo en el marco del Plan de Zonas Extremas y los convenios de programación con Salud y el MOP.

Uno de los proyectos que ingresará a tabla en el Consejo Regional es el diseño de la posta médico rural de Cerro Sombrero, iniciativa que se arrastra desde el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y que ya cuenta con validación técnica del Ministerio de Salud. Además, se espera avanzar en la normalización de la posta de Timaukel, las bases SAMU en las provincias que aún no cuentan con ellas y el anhelado proyecto de diálisis para Porvenir, que permitirá resolver una necesidad histórica en la isla.

En materia de infraestructura deportiva, el 7 de marzo se inaugurará el Gimnasio Padre Mario Salvataro en Porvenir, obra que tardó cerca de diez años en concretarse. El recinto tendrá capacidad para más de 700 personas sentadas y podrá albergar eventos de hasta 2.000 asistentes, contando con moderna infraestructura, calefacción, camarines y espacios para actividades deportivas y culturales.

Respecto a obras urbanas, el consejero destacó el avance en los diseños para el mejoramiento de dos etapas de la costanera de Porvenir, incluyendo el tramo entre Bahía Chilota y el centro, además del sector del Parque del Oso, Club Croata y la conexión hacia el Mirador Hain, potenciando así el borde costero como espacio turístico y comunitario.

Cárdenas también valoró la construcción de 49 viviendas en Cerro Sombrero, proyecto esperado por más de 40 años. Tras resolver inconvenientes técnicos relacionados con la conexión de agua potable, se proyecta su entrega en las próximas semanas, beneficiando a familias, mujeres jefas de hogar y trabajadores del sector rural.

Finalmente, destacó la presentación de una estrategia para diversificar la matriz productiva de Tierra del Fuego, trabajo desarrollado durante tres años y que busca generar nuevas oportunidades para la isla. El consejero subrayó que el desafío ahora es coordinar a municipios, Gobierno Regional, autoridades sectoriales y sector privado para consolidar esta hoja de ruta en beneficio del desarrollo fueguino.