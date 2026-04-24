DIPUTADO RIQUELME DESTACA MEDIDAS POR CRISIS DEL CÁNCER, CUESTIONA CONVENIO PORVENIR-PROCULTURA Y VALORA LEY DE “ESCUELAS PROTEGIDAS”

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el diputado por la Región de Magallanes, Alejandro Riquelme Ducci, abordó una serie de temas de interés público, destacando avances en materia de salud, fiscalización de recursos públicos y seguridad en establecimientos educacionales.

En primer término, el parlamentario se refirió a la reciente activación de la Alerta Sanitaria Oncológica a nivel nacional, medida que otorga facultades extraordinarias al Ministerio de Salud para enfrentar la crisis del cáncer en el país y reducir los tiempos de espera. Esta decisión ya se encuentra vigente tras la toma de razón de la Contraloría y su publicación en el Diario Oficial. Según explicó, este avance se produce luego de diversas gestiones impulsadas en conjunto con organizaciones de pacientes oncológicos, con quienes sostuvo reuniones para visibilizar la urgencia de actuar frente a una situación que afecta a miles de familias, especialmente en la Región de Magallanes.

En otro ámbito, Riquelme se refirió al informe emitido por la Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, que confirmó irregularidades en el convenio suscrito entre la Municipalidad de Porvenir y la Fundación Procultura. El documento, correspondiente al Informe Final de Investigación Especial N° 407-2025, ratifica falencias en la contratación para la ejecución del “Programa para Pequeñas Localidades”, incluyendo el uso de trato directo sin justificación adecuada, la tercerización de funciones propias del municipio y la omisión de cláusulas de confidencialidad en un contrato por 52,8 millones de pesos. Esta resolución se origina tras una denuncia presentada hace tres años por el entonces consejero regional, lo que permitió activar la fiscalización del organismo contralor.

Finalmente, el diputado valoró la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto de ley denominado “Escuelas Protegidas”, iniciativa que busca fortalecer la convivencia y seguridad escolar. El proyecto fue aprobado por amplia mayoría, con 103 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones, y ahora continuará su tramitación en el Senado. La propuesta contempla medidas como la revisión de mochilas, sanciones por interrupción de clases y nuevos requisitos para acceder a la gratuidad, además de herramientas preventivas orientadas a resguardar la integridad física y psíquica de la comunidad educativa, junto con mejoras en los procesos de denuncia, fiscalización y en las atribuciones de la autoridad docente, todo enmarcado en el respeto a los derechos fundamentales y el interés superior del niño.





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