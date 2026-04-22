AUTORIDADES ACLARAN SITUACIÓN DE CARGA DE GNC EN MAGALLANES ANTE AUMENTO DE DEMANDA

Ante las consultas ciudadanas por la disponibilidad de venta y tiempos de espera para cargar Gas Natural Comprimido (GNC) en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, informamos lo siguiente, en base a antecedentes verificados a la fecha:

Oferta actual de puntos de carga

En Punta Arenas existen actualmente tres empresas distribuidoras de GNC: dos estaciones Copec y una estación Aramco, mientras que en Puerto Natales un servicentro Shell.

Estado de la estación Aramco en Punta Arenas

La estación Aramco, ubicada en Avenida Frei (Punta Arenas), tenía programado reiniciar sus operaciones ayer, sin embargo, por aspectos técnicos, la reapertura debió aplazarse para las próximas horas.

Este reinicio de operaciones debería contribuir a descongestionar la disponibilidad de carga sobre el resto de los puntos de venta en la comuna.

Competencias de la autoridad fiscalizadora

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) ha precisado que no tiene competencia respecto de definir o exigir la cantidad de puntos de carga de GNC por comuna, dado que la apertura de nuevos puntos de venta responde a decisiones e inversiones del sector privado dentro del marco normativo.

Aumento de la demanda

Asimismo, se constata que, debido a la variación del precio de los combustibles líquidos, un número creciente de vehículos se ha convertido a GNC, lo que ha significado un incremento en la demanda y, en consecuencia, mayores tiempos de espera en horarios de alta concurrencia.

Proyectos en desarrollo y revisión de alternativas

A la fecha, no existen proyectos privados a firme informados para aumentar la oferta de nuevos puntos de carga de GNC. No obstante, se están revisando diversas opciones para aumentar la oferta y contribuir a que disminuyan las esperas para cargar.

Finalmente, como Secretaría Regional Ministerial de Energía, reiteramos el llamado a la comunidad a informarse por canales oficiales y a considerar que el escenario actual responde a diversos componentes, entre ellos, un aumento de la demanda, y una oferta que depende de inversiones privadas; no obstante, la autoridad regional de Energía de Magallanes seguirá trabajando en la coordinación interinstitucional para evaluar alternativas de mejora.