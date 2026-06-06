SERPAT RECIBE MODERNO BIBLIOMÓVIL PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA LECTURA EN TODA LA REGIÓN

El Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat) recibió un nuevo Bibliomóvil destinado a fortalecer el acceso a la lectura en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. La unidad arribó esta semana a Punta Arenas y forma parte del programa Bibliomóviles Regionales, iniciativa que busca dotar a cada región del país con una biblioteca móvil de última generación.

El vehículo corresponde a un camión 4x4 especialmente adaptado para enfrentar las condiciones geográficas y climáticas de la zona. Tras recorrer la nueva unidad, el director regional del Serpat, Pablo Quercia, señaló que permitirá llegar a sectores alejados de los centros urbanos, facilitando el acceso a libros y actividades de mediación lectora para comunidades rurales.

La nueva biblioteca móvil cuenta con una colección inicial cercana a los mil libros, incluyendo narrativa, poesía, divulgación científica, patrimonio natural, flora, fauna y memoria de pueblos originarios. Además, el catálogo incorpora títulos para niñas, niños, jóvenes y personas adultas, con material que seguirá ampliándose mediante futuras adquisiciones y sugerencias de usuarios.

La inversión para la unidad en Magallanes alcanzó casi los $165 millones. Entre sus características destaca la autonomía energética mediante paneles fotovoltaicos y baterías, capacidad para transportar hasta 2.000 libros, climatización, conectividad y sistemas de accesibilidad universal para personas con movilidad reducida.

Desde el Serpat adelantaron que el Bibliomóvil será presentado mediante actividades especiales en las comunas que visite por primera vez. Actualmente se trabaja en la planificación de los recorridos y la programación que desarrollará el equipo encargado de operar el servicio en distintos puntos de la región.

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