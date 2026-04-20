PUNTA ARENAS CELEBRARÁ EL DÍA DEL LIBRO CON SU PRIMERA MARATÓN DE LECTURA DE “EL QUIJOTE” ESTE JUEVES 23 DE ABRIL

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Alejandra Velasco, integrante del comité de cultura de la Sociedad Española de Punta Arenas, junto a Bastián Guerra, profesor de Lenguaje y Comunicación, dieron a conocer los detalles de una inédita iniciativa cultural que se realizará en la ciudad con motivo del Día del Libro.

Se trata de la primera maratón de lectura de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, actividad que se llevará a cabo el jueves 23 de abril a partir de las 10:00 horas en la Casa España, convocando a la comunidad a participar de una jornada centrada en la literatura.

La iniciativa, impulsada por la Sociedad Española, reunirá a más de 30 lectoras y lectores, quienes se turnarán en bloques para dar continuidad a la lectura durante nueve horas, extendiéndose hasta las 19:00 horas. Entre los participantes se contempla la presencia de autoridades, referentes culturales, dirigentes sociales y estudiantes.

En esta primera versión, la actividad estará enfocada en capítulos seleccionados de la primera parte de la obra escrita por Miguel de Cervantes, publicada en 1605. El objetivo principal es fomentar el acceso a la literatura a través de una experiencia colectiva, abierta y participativa, que permita acercar este clásico universal a la comunidad de Punta Arenas.

La maratón se proyecta como una instancia cultural que busca consolidarse en el tiempo, promoviendo la lectura y generando espacios de encuentro en torno a los libros en la capital regional.





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