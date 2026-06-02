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2 de junio de 2026

DÍA DEL PATRIMONIO EN RÍO VERDE: VISITANTES RECORRIERON VILLA PONSOMBY JUNTO A LA ALCALDESA TATIANA VÁSQUEZ

​La jornada permitió a los asistentes conocer parte de la historia, cultura e identidad de la comuna, a través de un recorrido por distintos puntos de interés patrimonial de Villa Ponsomby.

patrimoniorioverde

En el marco de la conmemoración del Día de los Patrimonios, la Ilustre Municipalidad de Río Verde realizó el pasado sábado 30 de mayo una visita guiada por Villa Ponsomby, actividad encabezada por la alcaldesa Tatiana Vásquez y parte del consejo municipal, que contó con la participación de una delegación de estudiantes y docentes de las carreras de Gestión Turística e Ingeniería en Gestión Turística de INACAP.

 
La jornada permitió a los asistentes conocer parte de la historia, cultura e identidad de la comuna, a través de un recorrido por distintos puntos de interés patrimonial de Villa Ponsomby. Durante la actividad, los participantes pudieron interiorizarse en los procesos históricos que han marcado el desarrollo del territorio, así como en las tradiciones que forman parte del patrimonio local.

 
Esta iniciativa buscó acercar a los futuros profesionales del área turística a la realidad comunal, promoviendo el conocimiento y valoración del patrimonio cultural e histórico de Río Verde como un recurso fundamental para el desarrollo turístico sostenible de la región. Asimismo, la visita permitió dar a conocer las particularidades de vivir y desarrollar actividades en una comuna aislada, visibilizando los desafíos asociados a la conectividad, el acceso a servicios y las oportunidades que ofrece el territorio para el turismo de intereses especiales.

 
La alcaldesa Tatiana Vásquez destacó la importancia de generar espacios de vinculación con instituciones de educación superior, permitiendo que estudiantes y docentes conozcan de primera fuente la riqueza patrimonial de la comuna, así como la realidad local y los desafíos que enfrenta una comunidad alejada de los principales centros urbanos. "Es importante que los futuros profesionales comprendan las características de nuestro territorio, valoren su patrimonio y conozcan las oportunidades y desafíos que implica el desarrollo turístico en zonas aisladas", señaló.

 
La Municipalidad de Río Verde agradece la visita de la delegación de INACAP y reafirma su compromiso con la promoción y puesta en valor del patrimonio local.

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