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2 de junio de 2026

EX SELECCIONADA NACIONAL DE BALONMANO DE PUERTO RICO IMPULSA FORMACIÓN DEPORTIVA Y CATEGORÍAS MÁSTER EN PUNTA ARENAS

Polar en el Deporte

Lauritza Correa - polar en el deporte

La trayectoria internacional, la formación deportiva y el desarrollo del balonmano en la región de Magallanes marcaron un nuevo capítulo de Polar en el deporte. En esta oportunidad, el programa de Polar Comunicaciones recibió a Lauritza “Awi” Correa, ex seleccionada nacional de balonmano de Puerto Rico, quien hoy se encuentra radicada en Punta Arenas impulsando proyectos deportivos en categorías formativas y máster.

Durante la conversación, Lauritza Correa repasó parte de su carrera como seleccionada puertorriqueña, donde integró el combinado nacional durante cuatro ciclos olímpicos y participó en competencias internacionales de alto nivel. La entrenadora destacó el impacto que tuvo el deporte en su vida y relevó valores como la disciplina, la responsabilidad y el sentido de pertenencia que implica representar a un equipo o a un país.

En Polar en el deporte, la deportista explicó que lleva cerca de cuatro años viviendo en Punta Arenas, ciudad a la que llegó inicialmente vinculada al balonmano máster. Desde entonces ha desarrollado trabajo con categorías adultas y juveniles, incluyendo el club Balonmano Australis, donde actualmente lidera procesos formativos con jugadores cadetes, combinando entrenamiento, participación competitiva y desarrollo humano.

La invitada también abordó el presente del balonmano regional, valorando el crecimiento que han tenido los clubes locales y el esfuerzo de las agrupaciones por mantener activa la disciplina. Asimismo, adelantó detalles de la próxima Copa El Chapuzón, evento multideportivo que impulsa junto a distintas disciplinas y que busca integrar el deporte a las actividades asociadas a las tradicionales invernadas en Punta Arenas.


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