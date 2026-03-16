16 de marzo de 2026
KARATECA MAGALLÁNICA DOMINGA GONZÁLEZ SUBE AL PODIO NACIONAL Y ENTRA AL PROCESO DE SELECCIÓN CHILENA
Dominga González obtuvo bronce en kumite cadetes y buscará un cupo en la Roja juvenil.
Con una positiva actuación regresó el Club Deportivo Kenshokan Punta Arenas desde el Campeonato Selectivo Nacional de Karate Federado 2026, torneo desarrollado entre el 5 y el 8 de marzo en Santiago y que reunió a cerca de 1.500 competidores de todo Chile.
Otros deportistas del club también estuvieron cerca del podio. Francisco Veloso, Kenneth Botten, Jorge Paredes, Jazmin Molina y Simón González finalizaron en el quinto lugar en sus respectivas categorías.
El sensei Daniel Cárdenas destacó el rendimiento de sus pupilos y la exigencia del campeonato, señalando que “se trata de un torneo muy competitivo, donde se enfrentan los mejores del país, por lo que valoramos mucho el esfuerzo de nuestros atletas y de sus familias”.
La próxima etapa para Dominga González será el primer control técnico que se realizará durante la segunda semana de abril, instancia que definirá a los seleccionados para el Sudamericano.
En tanto, el club proyecta para el segundo semestre competir en la Youth League que se desarrollará en México, torneo internacional que otorga puntos para el ranking mundial.
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Un ataque fue difundido en redes sociales por la cuenta Defendamos Patagonia. Carabineros informó que solo se recibió una denuncia por encender una fuente de calor en un lugar prohibido, sin que se reportara agresión.
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