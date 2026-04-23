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23 de abril de 2026

PUNTA ARENAS INAUGURA EL I CAMPEONATO PATAGÓNICO DE TENIS CON MÁS DE 100 DEPORTISTAS EN COMPETENCIA

​El torneo, que reúne a equipos de distintas ciudades del país, busca desarrollar una competencia de alto nivel, con actividades formativas y acceso gratuito para la comunidad.

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Con la participación de cuatro equipos y más de 100 jugadores, la Fundación Municipal de Deportes y el Magallanes Lawn Tennis Club inauguraron el I Campeonato Patagónico de Tenis, una inédita competencia interclubes que, durante siete días, posiciona a Punta Arenas como epicentro del tenis austral, promoviendo el acceso, la formación y el intercambio deportivo.

 
El campeonato busca fortalecer el desarrollo de esta disciplina en la comuna y generar instancias de competencia para deportistas de la zona austral sin necesidad de desplazarse fuera de la región.

 
El encargado de la Fundación Municipal de Deportes, Jonathan Mansilla, destacó el impacto del evento, señalando que "estamos todos muy contentos y felices con esta instancia. Esperamos que el campeonato y los partidos se desarrollen con normalidad, sin mayores inconvenientes, y que todos puedan disfrutar de esta gran fiesta deportiva".

 
Junto con lo anterior, Mansilla agregó que "todos los días hay una llave entre los diferentes clubes y el domingo se disputará la final. Esto está abierto a la comunidad y cualquier persona puede asistir. Como es habitual en nuestras actividades, las inscripciones fueron gratuitas y la asistencia del público también lo es. Por eso, invitamos a toda la comunidad de Punta Arenas, no solo a los aficionados al tenis, sino al público en general, a disfrutar de este espectáculo".

 
Además, los encuentros se transmitirán en vivo durante viernes, sábado y domingo a través del canal de YouTube y Facebook de la Municipalidad de Punta Arenas.

 
La presidenta del Magallanes Lawn Tennis Club, Ximena Rubio, valoró el trabajo colaborativo entre el municipio y el club que permitió concretar el evento. "Hemos ganado entre ambos equipos y, gracias a este trabajo conjunto, hemos podido realizar iniciativas que antes parecían impensadas, como una semana completa de competencia con cuatro equipos y 120 jugadores. Es maravilloso para nosotros y estamos muy emocionados", afirmó.

 
Desde las delegaciones visitantes también destacaron la experiencia. Claudio Vergara, participante proveniente de Coyhaique, describió el ambiente como "mágico e intenso", resaltando la oportunidad de representar a su ciudad. Por su parte, Raúl Ponce, presidente del Club de Tenis Municipal de Santiago, valoró la invitación, señalando que "es un honor ser parte de este torneo que está dando sus primeros pasos y que esperamos perdure en el tiempo".

 
El campeonato no solo contempla la competencia deportiva, sino también actividades paralelas orientadas al desarrollo del tenis, como un curso de árbitros de nivel nacional y una clínica de tenis para niños, reforzando el enfoque formativo del evento.

 
La gran final del torneo se disputará el domingo, cerrando una semana marcada por el deporte, la integración y el fortalecimiento del tenis en el extremo sur del país.

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