INNOVACIÓN, APRENDIZAJE PRÁCTICO Y EMPLEABILIDAD: INACAP Y AQUACHILE FORTALECEN LA FORMACIÓN DE ESTUDIANTES

Con el objetivo de fortalecer la vinculación entre la formación académica y las necesidades reales de la industria, INACAP y AquaChile desarrollaron una serie de actividades orientadas a potenciar la innovación, el aprendizaje práctico y la empleabilidad de estudiantes de diversas áreas formativas.



Las iniciativas, realizadas los días 27 y 28 de mayo, fueron impulsadas de manera conjunta por Emplea Chile INACAP y la Dirección de las carreras de Energía y Electricidad, permitiendo que estudiantes vivieran experiencias de alto impacto vinculadas directamente con desafíos y oportunidades del mundo laboral.



El 27 de mayo, estudiantes de Técnico en Electricidad Industrial e Ingeniería en Energías participaron en un Challenge de Innovación junto a profesionales de AquaChile. Durante la jornada, los participantes trabajaron sobre desafíos reales de la industria utilizando la metodología Design Thinking, desarrollando propuestas innovadoras que pusieron a prueba su creatividad, capacidad de análisis y trabajo colaborativo.



La actividad reflejó además una destacada participación femenina, evidenciando el creciente liderazgo de las mujeres en áreas estratégicas para el desarrollo energético e industrial de la región. En esta oportunidad, las estudiantes Melanny Cea, Fernanda Paredes y Bárbara Aránguiz fueron reconocidas por la calidad y pertinencia de las soluciones presentadas, resultando ganadoras del desafío.



La experiencia contó con el acompañamiento de los docentes Marcos Cárdenas, José Segovia y Juan Pablo Castro, quienes guiaron el trabajo de los estudiantes durante toda la jornada.



Al día siguiente, AquaChile, a través de su Departamento de Reclutamiento y Selección, realizó una charla de empleabilidad dirigida a estudiantes de las áreas de Energía, Administración y Mantenimiento. En la instancia se entregaron herramientas prácticas para enfrentar con éxito los procesos de inserción laboral, abordando temáticas como la elaboración de currículum vitae, preparación para entrevistas de trabajo y comprensión de los actuales sistemas de reclutamiento y selección utilizados por las empresas.



La actividad fue apoyada por el docente Hugo Díaz y se enmarca en el trabajo permanente que realiza Emplea Chile INACAP para acercar a los estudiantes al entorno productivo y fortalecer las competencias requeridas por el mercado laboral.



Desde INACAP se destacó especialmente el compromiso de AquaChile con la formación de futuros profesionales y técnicos de la región. Asimismo, se reconoció el valioso trabajo de Daniela Machuca, Coordinadora de Selección y Reclutamiento, y Camila Muñoz, Analista de Selección y Reclutamiento de AquaChile, quienes desempeñaron un rol fundamental en la coordinación y ejecución de ambas iniciativas.



Estas actividades reafirman el compromiso de INACAP con una formación pertinente, conectada con la industria y centrada en el aprendizaje práctico, fortaleciendo las oportunidades de desarrollo y empleabilidad de sus estudiantes a través de experiencias reales que aportan valor a su trayectoria académica y profesional.

