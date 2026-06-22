INACAP CAPACITÓ A 78 INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA ESCUELA PATAGONIA EN PRIMEROS AUXILIOS Y REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR

Con el objetivo de fortalecer la seguridad en los establecimientos educacionales y entregar herramientas que permitan actuar oportunamente frente a situaciones de emergencia, INACAP Sede Punta Arenas desarrolló dos jornadas de capacitación dirigidas a la comunidad educativa de la Escuela Patagonia.



La iniciativa benefició a un total de 78 participantes, entre docentes y asistentes de la educación, quienes adquirieron conocimientos y habilidades en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) para adultos y niños, maniobra de Heimlich y uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA).



Las capacitaciones fueron impartidas por Daniela Pérez, enfermera del Servicio de Urgencia del Hospital Clínico Magallanes y docente de la carrera Técnico en Enfermería de INACAP, quien destacó la importancia de que las comunidades educativas cuenten con herramientas básicas para responder durante los primeros minutos de una emergencia.



La actividad se realizó en el marco de las acciones de Vinculación con el Medio que desarrolla la institución y contó además con la participación de estudiantes de la carrera Técnico en Enfermería, quienes apoyaron las actividades prácticas y demostrativas, permitiendo fortalecer su formación mediante experiencias reales de servicio a la comunidad.



Durante las jornadas, los participantes aprendieron a reconocer situaciones de riesgo vital, activar adecuadamente los sistemas de emergencia y aplicar técnicas básicas de atención mientras llega ayuda especializada.



La directora de las áreas de Salud y Administración de INACAP Punta Arenas, Carolina Saldivia, destacó que “estas instancias permiten transferir conocimientos que pueden marcar la diferencia ante una emergencia, fortaleciendo el vínculo entre la educación superior y la comunidad. Como institución estamos comprometidos con aportar al bienestar y la seguridad de las personas a través de la formación y el trabajo colaborativo”.



Desde la Escuela Patagonia valoraron la iniciativa y la participación de sus equipos de trabajo, quienes mostraron un alto interés en adquirir competencias que contribuyan a generar entornos más seguros para estudiantes y funcionarios.



Con este tipo de actividades, INACAP reafirma su compromiso con el desarrollo regional y la formación de estudiantes conectados con las necesidades reales de la comunidad.

