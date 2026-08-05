MUNICIPIO E INACAP IMPULSAN FERIA LABORAL DE TURISMO CON MÁS DE 350 VACANTES

Con el objetivo de fortalecer el empleo local y anticiparse al inicio de la temporada turística 2026-2027, la Municipalidad de Punta Arenas, en conjunto con Inacap, lanzó la Primera Feria Laboral de Turismo, instancia que se desarrollará este viernes 7 de agosto, entre las 9:00 y las 13:00 horas, en dependencias de la casa de estudios, reuniendo a 14 empresas y asociaciones gremiales que ofrecerán más de 350 vacantes laborales.

La feria surge como una respuesta al escenario actual del mercado laboral y busca facilitar el encuentro entre las empresas del sector turístico y las personas que buscan trabajo, en una industria que se prepara para una de las épocas de mayor actividad del año. Además de los puestos de trabajo, los asistentes podrán acceder a apoyo para la elaboración e impresión de currículum, orientación de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL), Registro Social de Hogares, Tarjeta Punta Arenas y servicios de Sence.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que la decisión de adelantar esta feria responde a la necesidad de generar oportunidades laborales en un contexto de aumento de la cesantía. "Junto a Inacap y 14 empresas del rubro turístico estamos impulsando esta feria laboral con más de 350 vacantes, adelantando una iniciativa que tradicionalmente realizábamos en octubre. Queremos entregar oportunidades concretas de empleo en una temporada que demandará personal en distintas áreas, desde conductores y mucamas hasta atención de público y otros servicios. Invitamos a todas las personas que estén buscando trabajo o proyecten hacerlo durante la temporada a asistir con su currículum. Quienes no lo tengan también recibirán apoyo para prepararlo. Nuestro objetivo es contribuir a reducir la cesantía y que más vecinos puedan acceder a un empleo durante los próximos meses", señaló la autoridad comunal.

La directora de Fomento Productivo y Turismo, Elizabeth Mansilla, explicó que la feria reunirá una amplia variedad de ofertas laborales para distintos perfiles. "Contaremos con 14 empresas participantes y más de 350 vacantes vinculadas al turismo. Habrá oportunidades en áreas como administración, bodegaje, cocina; además de cargos como brigadista forestal y ayudante de guardaparques. Participarán empresas de Puerto Williams, Torres del Paine y Punta Arenas. Decidimos organizar esta feria antes del inicio de la temporada porque el aumento de la cesantía hacía necesario generar oportunidades laborales con anticipación y contribuir a enfrentar esta realidad", afirmó.

Entre las empresas participantes estará el Holding Río Serrano, que actualmente mantiene procesos de contratación tanto en Torres del Paine como en Punta Arenas. Loreto Barría, del área de Recursos Humanos del Holding Río Serrano, indicó que "ya iniciamos nuestro proceso de reclutamiento y actualmente contamos con vacantes para cargos como garzones, supervisores de control y costos, maestros de cocina, entre otros. Tenemos oportunidades tanto en Torres del Paine como en Punta Arenas, porque somos un holding con distintas empresas, entre ellas Río Serrano Hotel & Spa, además de Arca Hogar y Arca Food. Esto hace que permanentemente se generen nuevas oportunidades laborales durante la temporada y también en la capital regional".

Por su parte, la vicerrectora de Inacap Punta Arenas, Laura Álvarez, valoró la alianza con el municipio y el sector productivo para facilitar el acceso al empleo. "Esta alianza estratégica con el municipio y las empresas nos permite acercar más oportunidades laborales a las personas. En Inacap estamos profundamente comprometidos con la generación de empleo y con ser un puente entre quienes buscan trabajo y las empresas que requieren talento, no solo para nuestros titulados, sino para toda la comunidad. Esta feria se realiza anticipándonos a la temporada turística, y durante los próximos meses también desarrollaremos nuevas instancias laborales junto a Sence y la Feria Laboral Inacap; además de poner a disposición de todos el portal Emplea por Chile, que reúne ofertas de trabajo de distintas regiones del país", sostuvo.

Desde el sector privado, el gerente de Personas del Hotel Cabo de Hornos, Juan Pablo Jibaja, destacó el aporte del turismo a la economía regional y la importancia de incorporar talento local. "Hoy la región enfrenta una tasa de desocupación cercana al 7% y el turismo es uno de los principales motores de generación de empleo. Esta feria representa un beneficio tanto para las empresas, que buscan incorporar talento local, como para quienes necesitan una oportunidad laboral. Contamos con vacantes en áreas operativas como mucamas, auxiliares de aseo, lavandería, garzones, botones y recepcionistas, entre otros cargos. Estamos en el momento ideal para iniciar estos procesos de contratación de cara a la temporada", señaló.