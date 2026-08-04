SEGUNDA ETAPA DEL MUELLE MULTIPROPÓSITO DE PUERTO WILLIAMS SUPERA EL 55% DE AVANCE Y PROYECTA INICIAR OPERACIONES EN 2027

La construcción de la segunda etapa del muelle multipropósito de Puerto Williams registra más de un 55 por ciento de avance y mantiene su ejecución conforme al cronograma establecido, proyectándose el término de las obras para febrero de 2027, lo que permitirá fortalecer la soberanía de Chile, el turismo antártico y la logística científica en la zona más austral del país.





Esta información fue dada a conocer por el director regional de Obras Portuarias, Jorge Valdebenito, al delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, quienes lideraron una comitiva que se desplegó para verificar las labores marítimas que actualmente se desarrollan en la infraestructura ubicada en Punta Lagunilla de la ciudad de Isla Navarino.

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El delegado Moncada valoró esta noticia que se complementa con el creciente interés por la capital provincial como puerta de entrada al continente blanco. "Para este año se proyectan sobre 90 recaladas de cruceros en la Provincia Antártica, lo cual casi duplica en relación al año pasado, que fueron cerca de 56. Eso refleja el interés de la gente por llegar a este territorio, el interés de la empresa por operar desde Puerto Williams y también lo relevante que resulta terminar esta obra. Estamos muy contentos por el avance, esperamos que se siga desarrollando de esa forma y que prontamente pueda entrar en operaciones al servicio de toda la comunidad y de todas las empresas de navieras que puedan operar en Puerto Williams", manifestó.

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Asimismo, la máxima autoridad provincial mencionó que una vez finalizada la segunda etapa de esta obra, destacada en la reciente Cuenta Pública Participativa 2026 de la delegada presidencial regional Ericka Farías, "la idea es que ya se pueda operar con el atraque de las embarcaciones, el desembarque de pasajeros, la carga y descarga de algún tipo de insumo. Esperamos que eso ya se pueda empezar a concretar a partir de marzo del próximo año. Es muy relevante para nosotros esta inversión y esta obra, por lo que ya se ve próximo a entrar en funcionamiento, así que nosotros esperamos que sea cuanto antes".

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Por su parte, Valdebenito coincidió con el representante del Gobierno en el territorio austral, en relación a la factibilidad de disponer el muelle para embarcaciones que no superen los 240 metros de longitud una vez entregadas las obras de la segunda etapa, mientras se estén ejecutando los trabajos de una tercera etapa, consistente en obras terrestres que incluirán zonas de estacionamiento, edificio terminal, oficinas de control migratorio y administración, además de dos estanques y líneas de combustible.

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"Hoy día llevamos más de un 55 por ciento de avance físico (de la segunda etapa). Estamos en la hinca de pilotes de la estructura, y esperamos terminarla alrededor del mes de noviembre para poder pasar a la otra etapa que es hormigonar los elementos y después empezar a montar las pasarelas de conexión que son parte del proyecto (...) El contrato de hoy en día tiene fecha de término para febrero de 2027. Después viene el proceso administrativo de recepción de la obra. Una vez recibida, ya se puede entregar al administrador del futuro muelle y a partir de ese minuto ya puede empezar a hacer las gestiones para atender cruceros (...). El muelle ya puede entrar en operación una vez terminadas las etapas marítimas, mientras tomamos todas las precauciones y dejamos todo indicado en la base de la licitación de las obras terrestres, cosa que permita el uso del muelle mientras se construya la obra terrestre", explicó la autoridad regional.





Inversión y coordinación marítimo-aérea





Asimismo, Valdebenito explicó que esta segunda etapa considera una inversión cercana a los 21 mil millones de pesos, monto que, junto con los reajustes propios del contrato, alcanzará aproximadamente los 22 mil millones de pesos, cifra similar a la ejecutada durante la primera etapa del proyecto. Además, adelantó que la tercera etapa también bordeará ese nivel de inversión. "Existe un apoyo financiero relevante del Ministerio de Obras Públicas en el desarrollo de esta iniciativa, pero también del Gobierno Regional, que ha financiado al menos el 60 por ciento de la inversión", destacó respecto a esta iniciativa incluida en el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (Pedze).

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Respecto del avance de las obras, el director regional señaló que los trabajos se han desarrollado conforme a lo planificado y que las verificaciones técnicas realizadas hasta la fecha han arrojado resultados satisfactorios. "Hoy día todo lo que es hinca se ha dado tal como estaba proyectado. Hemos ido haciendo verificaciones y hasta ahora ha funcionado bien. Esperemos que sigamos avanzando dentro de los tiempos estimado.", indicó.

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Por otra parte, en relación con la futura operación del muelle y la llegada de cruceros, Valdebenito explicó que la cercanía con el Aeródromo Guardiamarina Zañartu exige una coordinación permanente entre las operaciones marítimas y aéreas. Detalló que el eje de aproximación de la pista establece una superficie libre de obstáculos, lo que fija un límite operacional de aproximadamente 32 metros de altura para las embarcaciones mientras existan operaciones aéreas. En ese contexto, precisó que los cruceros de más de 300 metros de eslora quedan descartados por la longitud del muelle, mientras que aquellas naves que superen la altura permitida podrán operar únicamente cuando no existan vuelos programados. "Todo esto queda sujeto a una coordinación. No significa que no puedan operar, pueden operar siempre y cuando no haya vuelo, entonces, esto queda sujeto a una coordinación entre el flujo aéreo y también la ocupación del muelle", concluyó.

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90 puestos de trabajo





En tanto, el administrador subrogante del proyecto ejecutado por el consorcio Conpax-Huenchuñir, Gonzalo Salgado, especificó que las labores en terreno comenzaron en febrero de este año y actualmente cuentan con una dotación de 90 trabajadores, distribuidos en dos turnos e integrados por personal local y de otras regiones. "Las obras se han desarrollado con normalidad. Hemos contado con buenas condiciones climáticas y no hemos tenido inconvenientes relevantes", indicó.

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El profesional explicó que esta etapa contempla la construcción de cuatro postes de amarre y dos dolphins, estructuras destinadas a absorber el impacto de las embarcaciones durante las maniobras de atraque.

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Asimismo, destacó el trabajo realizado con la comunidad a través del equipo de Medio Ambiente y Participación Ciudadana, que ha mantenido informados a los vecinos sobre el desarrollo de las faenas.

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Finalmente, afirmó que la obra avanza conforme a la planificación y que la dotación de trabajadores se mantendrá durante los próximos meses para luego ir descendiendo a medida que se acerque la culminación de esta etapa.