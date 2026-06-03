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3 de junio de 2026

SERNAPESCA Y ARMADA REALIZAN REGISTRO Y TOMA DE MUESTRAS DE BALLENAS VARADAS EN BAHÍA HATELY

El viaje se concretó este lunes, y con apoyo de un dron se logró localizar un total de ocho cuerpos de ballena en distintas partes de la bahía Hately, cinco con avanzado estado de descomposición y tres con data de muerte mayor debido a su estado de degradación, pudiendo incluso observar su estructura ósea.

ballenasvaradas

A partir de una denuncia recibida por parte de pescadores que avistaron seis ejemplares de cetáceos en una playa de islas Wollaston, 120 km al sur de Puerto Williams, personal del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura coordinó un operativo con apoyo de la Armada para ir hasta el lugar y verificar la información recibida.

 

El viaje se concretó este lunes, y con apoyo de un dron se logró localizar un total de ocho cuerpos de ballena en distintas partes de la bahía Hately, cinco con avanzado estado de descomposición y tres con data de muerte mayor debido a su estado de degradación, pudiendo incluso observar su estructura ósea.

 

Se pudo examinar la totalidad de los ejemplares haciendo un completo registro fotográfico, se tomaron medidas de su longitud, constatando preliminarmente que corresponden a ballenas sei, lo que será corroborado en laboratorio con las muestras de piel extraídas para análisis genético. Además, se determinó que corresponderían a siete ejemplares adultos y uno sub-adulto.

 

Al respecto, la directora regional de Sernapesca Magallanes, Ximena Gallardo, indicó: “Quiero agradecer el apoyo de la Armada para poder trasladarnos al lugar con rapidez para hacer registro de este varamiento y tomar las muestras que permitan analizar este caso donde encontramos ocho ejemplares de cetáceos con distintos y avanzados estados de descomposición. Esta información será entregada a especialistas para evaluar posible causa de muerte, aunque hay indicios y registros históricos en la zona de ataques coordinados de orcas a grandes cetáceos”.

 

Si bien era difícil distinguir lesiones debido al deterioro de los cuerpos, se pudo identificar en uno de ellos dentadas y marcas de dientes probablemente de orcas, lo que es congruente con los registros que se tienen de la zona, donde se ha visto en años anteriores a grupos de orcas depredando cetáceos. Cuando los cetáceos han podido escapar de los depredadores, algunos quedan varados en bahías poco profundas sin poder salir cuando baja la marea.

En virtud de lo que evidencien los resultados de análisis y estudios, se adoptarán las medidas pertinentes, en caso de que exista acción antrópica.

ballenas varadas

SERNAPESCA COORDINA INSPECCIÓN TRAS REPORTE DE SEIS BALLENAS VARADAS EN ISLAS WOLLASTON

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