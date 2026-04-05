ARMADA ORDENA CESE DE ACCIONES A NAVE DE ACTIVISTAS TRAS COLISIÓN CON BUQUE PESQUERO EN LA ANTÁRTICA

La Armada de Chile ordenó a la nave “Bandero”, perteneciente a una fundación ambientalista, cesar sus acciones de interferencia en operaciones pesqueras, luego de un incidente que derivó en la colisión con un buque factoría en aguas de la Antártica.

Según informó la Autoridad Marítima, el hecho se originó tras una denuncia recibida el 31 de marzo por parte de un buque de bandera noruega, que alertó sobre maniobras destinadas a obstruir la navegación en el estrecho Bransfield. Estas acciones culminaron con el impacto de la nave de activistas contra el buque “Antarctic Sea”, provocando daños en su casco.

Ante esta situación, se instruyó a la embarcación involucrada detener cualquier interferencia y mantener distancia segura respecto de otras naves. Asimismo, la Tercera Zona Naval dispuso el despliegue de la unidad “Lientur” en el área para resguardar la seguridad de la navegación y el normal desarrollo de las actividades marítimas.

La Armada indicó que los antecedentes serán puestos en conocimiento del Estado de bandera de la nave y de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR), en el marco de los acuerdos internacionales suscritos por Chile.

Desde la organización ambientalista, en tanto, señalaron que sus acciones buscan la protección de los ecosistemas marinos, asegurando que no hubo intención de provocar daños mayores. El incidente ocurrió a más de 900 kilómetros de Cabo de Hornos y no dejó personas lesionadas, aunque generó preocupación por los riesgos asociados a este tipo de maniobras.



Fuente: Portal Portuario.

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