EL LSDH-91 SARGENTO ALDEA DE LA ARMADA DE CHILE RETORNA A TALCAHUANO TRAS PARTICIPAR EN CAMPAÑA ANTÁRTICA

El buque multipropósito LSDH-91 Sargento Aldea de la Armada de Chile arribó el 10 de abril a la base naval Talcahuano tras concluir exitosamente su participación en la operación Base Soberanía en la que transportó material para la construcción de un nuevo muelle en Bahía Fildes y el mejoramiento de la pista del aeródromo Teniente Marsh en la isla Rey Jorge de la Antártica.

La operación Base Soberanía, como publicó Infodefensa.com, tiene como propósito fortalecer la conectividad, el abastecimiento y la presencia permanente del país en la Antártica, clave para el desarrollo de actividades logísticas fundamentales para la presencia efectiva, operaciones científicas y logísticas en uno de los lugares más inhóspitos y extremos del planeta.

Según la Armada de Chile, en esta campaña el LSDH-91 Sargento Aldea y su tripulación cumplieron un rol clave en el transporte de personal y material logístico, contribuyendo de manera concreta al sostenimiento de las bases nacionales y al cumplimiento de los objetivos estratégicos vinculados a la soberanía en el Territorio Antártico.

El comandante del LSDH-91 Sargento Aldea, capitán de navío Francisco Abarca, se refirió a la tarea encomendada, destacando que “durante el despliegue, el trabajo se desarrolló de manera prácticamente ininterrumpida, las 24 horas, considerando labores de carga y descarga, así como la operación de barcazas en condiciones meteorológicas adversas, con fuerte viento, lluvia y nieve".

En ese sentido, el capitán de navío Abarca recalcó que "fue un escenario dinámico, pero al mismo tiempo altamente demandante, que exigió un esfuerzo sostenido y un elevado nivel de exigencia por parte de toda la dotación”.

Fuente: infodefensa.com

