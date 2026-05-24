TALLER DE TALABARTERÍA REUNIÓ A VECINOS DE RÍO VERDE EN TORNO A LAS TRADICIONES CAMPESINAS

La Municipalidad de Río Verde desarrolló un Taller de Talabartería destinado a vecinos de la comuna, actividad enfocada en el aprendizaje y perfeccionamiento de técnicas vinculadas a la confección de rebenques, elemento tradicional del apero criollo.

La instancia formó parte de un programa de capacitaciones impulsado por el municipio, orientado al fortalecimiento de habilidades productivas y al rescate de tradiciones asociadas a la vida rural en Magallanes.

La alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez, señaló que este tipo de iniciativas buscan entregar herramientas concretas a la comunidad, vinculadas a actividades que forman parte de la identidad de las comunas rurales de la región.

Durante la jornada, participantes valoraron el espacio no solo como una oportunidad de aprendizaje técnico, sino también como un punto de encuentro e integración comunitaria. Rodrigo Loaiza, asistente al taller, destacó la importancia de mantener este tipo de actividades de manera constante para fortalecer la convivencia entre vecinos.

En tanto, Román Velásquez Sánchez manifestó su satisfacción por el desarrollo del taller, subrayando la relevancia de preservar oficios tradicionales relacionados con las labores del campo y transmitir estos conocimientos a nuevas generaciones.

Desde el municipio indicaron que continuarán impulsando actividades formativas y comunitarias orientadas a fortalecer el patrimonio cultural y rural de Río Verde.

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