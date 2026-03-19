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19 de marzo de 2026

MUNICIPIO CERTIFICA TALLER DE INCLUSIÓN PARA ORGANIZACIONES DE DISCAPACIDAD

​La iniciativa fortaleció herramientas de dirigentes en el marco del Mes del Síndrome de Down.

CERTIFICACIÓN TALLERES IMPULSO A LA INCLUSIÓN (3)

Con la participación de dirigentes de agrupaciones locales, la Municipalidad de Punta Arenas realizó la certificación del "Taller de Impulso a la Inclusión y Fortalecimiento Organizacional", instancia desarrollada en conmemoración del Mes del Síndrome de Down y orientada a potenciar el trabajo de organizaciones vinculadas a la discapacidad en la comuna.

El proceso formativo contempló tres sesiones realizadas durante dos semanas, en las que participaron cerca de 20 personas. Las clases abordaron contenidos como marco legal, mapeo de redes y acceso a fondos concursables, combinando aspectos teóricos y prácticos para fortalecer las capacidades de liderazgo y gestión.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el sentido de esta iniciativa, enfocada en visibilizar y generar mayores oportunidades. "Hoy termina un ciclo dirigido a dirigentes de grupos que representan a personas con discapacidad. Aquí lo que buscamos no es esconder, sino visibilizar y avanzar hacia políticas públicas inclusivas. Queremos que estos dirigentes puedan aprovechar las herramientas del Estado y tener más y mejores capacidades para apoyar a sus comunidades", señaló.

La autoridad comunal valoró además la continuidad de este tipo de acciones. "Estamos muy contentos de seguir avanzando como municipio en cerrar brechas. Durante el verano ya desarrollamos talleres inclusivos y competencias paralímpicas, y este 2026 queremos consolidarlo como una política permanente, porque buscamos una ciudad más inclusiva e igualitaria", agregó.

Desde la organización del taller, Camila Vásquez, funcionaria del Programa Municipal de Apoyo a Personas con Discapacidad, explicó que el objetivo fue fortalecer tanto las habilidades individuales como el funcionamiento interno de las agrupaciones. "Trabajamos en tres clases donde se abordaron herramientas para mejorar la autonomía de las organizaciones, potenciar la participación de sus socios y facilitar el acceso a redes y financiamiento. La idea es que más personas puedan asumir roles dirigenciales en el futuro", indicó.

Por su parte, Ximena Jaramillo, presidenta de la agrupación "Cuidadoras y Discapacidades Diferentes, Luchadoras Incansables", valoró el impacto de la capacitación en su organización. "Este taller nos permitió fortalecernos como agrupación y llevar información a nuestras socias. Muchas veces uno cree que sabe todo, pero siempre hay cosas nuevas que aprender. Lo que vimos aquí va a quedar como base para las futuras dirigentas y será de gran ayuda para seguir creciendo", expresó.

La dirigenta destacó además el carácter práctico de la instancia, que permitirá proyectar el trabajo de la agrupación, compuesta por 25 integrantes entre cuidadores y personas con discapacidad, quienes también desarrollan emprendimientos en áreas como costura y pastelería.

Con esta certificación, la administración comunal refuerza su compromiso con la inclusión, promoviendo instancias que fortalecen la participación de personas con discapacidad. 





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