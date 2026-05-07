7 de mayo de 2026
DIRECTOR REGIONAL DE AGUAS FELIPE SMOLJANOVIC DESTACÓ FUNCIONES Y TRABAJO TERRITORIAL DE LA DGA EN MAGALLANES
Buenos días región.
Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Felipe Smoljanovic, director regional de la Dirección General de Aguas (DGA), conversó sobre el funcionamiento y las principales labores que desarrolla el organismo en la Región de Magallanes.
Durante la entrevista, explicó que la DGA es el servicio encargado de administrar, fiscalizar y gestionar los recursos hídricos del país, abordando distintas áreas relacionadas con el agua y su uso. En ese contexto, detalló algunas de las unidades y departamentos que operan en la región y que cumplen funciones relevantes para la comunidad y distintos sectores productivos.
Entre ellas, destacó el Departamento de Administración de Recursos Hídricos, área encargada de tramitar y gestionar derechos de aprovechamiento de aguas, además de velar por la correcta administración del recurso. Asimismo, se refirió a la unidad de fiscalización, cuya labor apunta a supervisar el cumplimiento de la normativa vigente y atender denuncias relacionadas con el uso de aguas.
También abordó el trabajo de la unidad de hidrología, encargada de monitorear y recopilar información técnica sobre caudales, precipitaciones y comportamiento hídrico, antecedentes que resultan fundamentales para la planificación y gestión del recurso en la región.
Finalmente, Smoljanovic recordó que las oficinas de la Dirección General de Aguas en Punta Arenas se encuentran ubicadas en Croacia #722, piso 6, lugar donde la ciudadanía puede realizar consultas y trámites relacionados con el servicio.
Los Cesfam Thomas Fenton y Juan Damianovic se suman al Cesfam Carlos Ibáñez, que obtuvo su acreditación en junio de 2025.
Los Cesfam Thomas Fenton y Juan Damianovic se suman al Cesfam Carlos Ibáñez, que obtuvo su acreditación en junio de 2025.