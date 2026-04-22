Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_3
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

22 de abril de 2026

SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS Y SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE DE MAGALLANES SE REÚNEN PARA ESTABLECER LÍNEAS DE TRABAJO

El primer diálogo entre las autoridades estuvo marcado por el compromiso de trabajar de manera colaborativa en los desafíos que tiene la región en materias de medio ambiente y conservación.

sbapmagallanes

​ A días de asumir como seremi del Medio Ambiente de Magallanes, Gonzalo Rosenfeld visitó las dependencias del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas en la región, sosteniendo la primera reunión con el director regional Alejandro Fernández y los profesionales del servicio, en el marco del inicio de las operaciones del SBAP.

 
El director regional, Alejandro Fernández, presentó los detalles de la puesta en marcha de la institución en Magallanes, que hoy administra dos Áreas de Conservación de Múltiples Usos, Seno Almirantazgo y Francisco Coloane. Y destacó el proceso de instalación en el que se encuentra, con un enfoque participativo y descentralizado.

 
Por otra parte, la instancia fue propicia para hablar sobre la gradualidad del traspaso de funciones desde otras instituciones, como parte de un proceso planificado que busca asegurar una transición ordenada y eficaz.

 
“Pudimos conversar sobre los desafíos que hemos tenido en esta puesta en marcha y el inicio de la administración de las ACMU y, en términos generales, de nuestras tareas respecto del cuidado de la naturaleza y las herramientas que tenemos para ello”, comentó Fernández.

 
La reunión también permitió el encuentro entre el seremi y los funcionarios del SBAP, quienes le entregaron información sobre las labores que realizan en materias como áreas protegidas, biodiversidad y fiscalización.

 
Por su parte, el seremi del Medio Ambiente expresó que “queríamos conocer las instalaciones, al director y a los funcionarios y ver cómo se hace la correcta implementación de esta nueva institucionalidad. En la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, gran parte del territorio se considera zona de conservación, por lo que es preponderante contar con los recursos para poder llevar a cabo su correcta implementación”, subrayó la autoridad.

MASCARADA

EL ROMANCE DE SHAKESPEARE REVIVE EN LA GALERÍA PALACE DE PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

AVANZAN LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA DEL MINVU EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​El proyecto alcanza un 90 por ciento de avance en la capital regional y forma parte de un contrato mayor que supera los 10 kilómetros de intervención en cuatro comunas de Magallanes.

​El proyecto alcanza un 90 por ciento de avance en la capital regional y forma parte de un contrato mayor que supera los 10 kilómetros de intervención en cuatro comunas de Magallanes.

MINVU - Pavimentación Participativa 33° Llamado_2
nuestrospodcast
postatpaine

POR UNANIMIDAD APRUEBAN ADQUISICIÓN DE NUEVAS AMBULANCIAS PARA TORRES DEL PAINE

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
sbapmagallanes

SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS Y SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE DE MAGALLANES SE REÚNEN PARA ESTABLECER LÍNEAS DE TRABAJO

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
RADIO POLAR_3
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
organizacionescampesinasmagallanes

OCHO AGRUPACIONES CAMPESINAS DE MAGALLANES RECIBEN 22 MILLONES DE PESOS PARA FORTALECER SU ORGANIZACIÓN Y APRENDER DE SUS PARES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_3
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Bahia_Chilota

TABSA IMPLEMENTARÁ EN RUTA A PORVENIR CIERRE DE EMBARQUE 15 MINUTOS ANTES DEL ZARPE PARA MEJORAR PUNTUALIDAD