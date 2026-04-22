SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS Y SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE DE MAGALLANES SE REÚNEN PARA ESTABLECER LÍNEAS DE TRABAJO

​ A días de asumir como seremi del Medio Ambiente de Magallanes, Gonzalo Rosenfeld visitó las dependencias del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas en la región, sosteniendo la primera reunión con el director regional Alejandro Fernández y los profesionales del servicio, en el marco del inicio de las operaciones del SBAP.



El director regional, Alejandro Fernández, presentó los detalles de la puesta en marcha de la institución en Magallanes, que hoy administra dos Áreas de Conservación de Múltiples Usos, Seno Almirantazgo y Francisco Coloane. Y destacó el proceso de instalación en el que se encuentra, con un enfoque participativo y descentralizado.



Por otra parte, la instancia fue propicia para hablar sobre la gradualidad del traspaso de funciones desde otras instituciones, como parte de un proceso planificado que busca asegurar una transición ordenada y eficaz.



“Pudimos conversar sobre los desafíos que hemos tenido en esta puesta en marcha y el inicio de la administración de las ACMU y, en términos generales, de nuestras tareas respecto del cuidado de la naturaleza y las herramientas que tenemos para ello”, comentó Fernández.



La reunión también permitió el encuentro entre el seremi y los funcionarios del SBAP, quienes le entregaron información sobre las labores que realizan en materias como áreas protegidas, biodiversidad y fiscalización.



Por su parte, el seremi del Medio Ambiente expresó que “queríamos conocer las instalaciones, al director y a los funcionarios y ver cómo se hace la correcta implementación de esta nueva institucionalidad. En la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, gran parte del territorio se considera zona de conservación, por lo que es preponderante contar con los recursos para poder llevar a cabo su correcta implementación”, subrayó la autoridad.



