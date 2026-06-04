SEREMI DE LA MUJER Y SERNAMEG MAGALLANES CONDENAN CASO DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN PUNTA ARENAS

​La seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Gabriela Sánchez Cañete y la directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) en la Región de Magallanes, Pamela Leiva Burgos condenaron el caso de violencia de género extrema ocurrido la madrugada del miércoles en la comuna de Punta Arenas y confirmaron que la víctima será representada jurídicamente por el Servicio.



"No podemos ser indiferentes frente a este caso. Lamentamos profundamente lo sucedido y reiteramos nuestro compromiso absoluto con el acompañamiento jurídico y psicosocial a la víctima a través del SernamEG. Como Gobierno estamos fortaleciendo la implementación de la Ley Integral, que nos permitirá coordinar mejor a las distintas instituciones del Estado para garantizar una respuesta oportuna y centrada en las víctimas", declaró la seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Gabriela Sánchez Cañete.



El Servicio asumió la representación jurídica de la víctima y solicitó junto al Ministerio Público la prisión preventiva para el imputado por femicidio frustrado y otros delitos, concediéndose la medida cautelar y un plazo de investigación de 90 días.



La directora regional del SernamEG, Pamela Leiva Burgos, sostuvo que “como Servicio articulamos de forma inmediata la respuesta intersectorial ante este caso. En ese contexto, tomamos contacto inmediato con la víctima para ofrecerle apoyo psicosocial y la representación jurídica. Actualmente, nuestros profesionales se encuentran haciendo seguimiento del caso y realizando todas las gestiones necesarias para resguardar su seguridad y el ejercicio de sus derechos”.



Asimismo, la directora instó a la comunidad a solicitar información sobre la oferta especializada que tiene el SernamEG: “Todas las mujeres que se acercan a nuestros centros de atención reciben un apoyo psicosocial, es decir, atenciones psicológicas y la intervención de una trabajadora social, así como la orientación legal o la representación jurídica. Es importante que sepan que, para el ingreso, no es un requisito la denuncia”, comentó.



Los Centros de la Mujeres de la región están disponibles para orientar y acompañar a mujeres que viven situaciones de violencia. Además, el número gratuito 1455, SernamEG Te Orienta, atiende todos los días del año entre las 08:00 y las 00:00 horas, y ante situaciones de emergencia se puede llamar a Carabineros al 133 o a la PDI al 134.

