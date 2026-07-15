PUNTO PENAL ANALIZÓ LAS PRINCIPALES POLÉMICAS DEL MUNDIAL 2026 Y ASEGURÓ QUE "LO DEPORTIVO TERMINÓ PRIMANDO"

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el creador y editor de Punto Penal Chile, además de estudiante de Periodismo, Sebastián Paredes, realizó un completo análisis del desarrollo del Mundial, abordando las modificaciones reglamentarias implementadas por la FIFA, el aumento del número de selecciones participantes, el impacto económico del torneo y las proyecciones para las próximas ediciones.

Durante la conversación, Paredes sostuvo que, a pesar de las múltiples controversias que marcaron la competencia, el rendimiento deportivo terminó imponiéndose sobre las críticas.







"Lo que mencionamos es que claro. Las polémicas iban a estar, pero lo deportivo siempre iba a terminar primando lo que pasaba en la cancha. Siempre iba a terminar siendo la prioridad del espectador y así fue. O sea, creo que se está calificando como uno de los mejores mundiales de los últimos, pero hay muchas cosas que han estado muy en contra de lo que realmente se le llama el fútbol."



Uno de los aspectos que más cuestionó fue la incorporación de las pausas de hidratación, señalando que respondieron principalmente a intereses comerciales.







"Las pausas de hidratación es algo que no ha convencido a nadie y que se ha escuchado y que se han dicho y que se ha comentado que está mal. (...) Bien sabíamos que no era algo deportivo y no era algo porque iba a haber mucho calor, sino porque era para meter más publicidad en las transmisiones."



Asimismo, criticó el elevado costo de las entradas para asistir al campeonato, indicando que la principal beneficiada fue la FIFA.







"Creo que es la gran ganada de la FIFA y que es una gran pérdida para el público común. Los precios de las entradas en el Mundial superaban los 300 mil pesos (...) ahí es donde más hay que hacer eco del gran error que cometió la FIFA en este Mundial."



En relación con el nuevo formato del torneo y la ampliación de selecciones participantes, Paredes señaló que la experiencia fue positiva para la organización, abriendo incluso la posibilidad de aumentar nuevamente el número de equipos.







"Se la jugaron todos. Si les salía muy mal y habían equipos que no estaban al nivel del Mundial, se caía y se desplomaba todo. Pero como Cabo Verde, Curazao, todas selecciones que estuvieron a la altura, le dan ese pie a decir: '¿Sabes qué? Podemos agregar dos equipos más'."



No obstante, manifestó que detrás de estas decisiones existirían principalmente razones económicas.







"Ellos claramente lo que dice Gianni Infantino (...) es que lo hacen para que todos los países tengan la posibilidad de clasificar (...) Pero realmente lo hace para que haya más partidos y haya más derechos de televisión que vender."



Otro de los temas abordados fue la implementación de nuevas reglas y el creciente uso de la tecnología en el arbitraje, donde reconoció avances, aunque advirtió que algunas modificaciones han alejado al fútbol de su esencia tradicional.







"Creo que el VAR fue como la puerta de entrada para que se alejara un poco esa esencia del fútbol. Dentro de todo te ayuda a ser más justo, pero a veces queda la sensación de que igual no convence completamente."



Respecto a las nuevas disposiciones para acelerar el juego, como la reducción del tiempo para ejecutar laterales o la limitación para que los arqueros retengan el balón, valoró positivamente su aplicación.







"Creo que le ha dado mucho ritmo. Esa fue una de las ideas que tuvieron para implementarlo (...) esas sí son medidas que están buenas para seguir aplicando en el fútbol."



Durante la entrevista también analizó el impacto que tiene el Mundial como vitrina para futbolistas de ligas menos visibles, destacando que una buena actuación puede cambiar por completo la carrera de un jugador.







"El Mundial es una vitrina para todo el mundo porque te va a ver mucha gente que no te ve nunca. Hoy con las redes sociales, con TikTok, todo se hace mucho más viral; con un solo partido o un golazo ya eres conocido en todos los países."



En materia táctica, destacó el caso de España, selección que, a su juicio, ha mantenido una identidad futbolística clara.







"España tiene esa identidad de juego. La mantuvo durante todo el Mundial. No la cambiaron (...) logrando su idiosincrasia. Esa ha sido la filosofía histórica del fútbol español."



Finalmente, consultado por sus favoritos para quedarse con el título, Paredes fue categórico.







"Yo creo que va a salir campeón España, no me lo quita nadie de la cabeza."



Antes de concluir su participación, el editor de Punto Penal Chile invitó a seguir tanto el medio principal como Punto Penal Deportes, plataforma dedicada a la cobertura de distintas disciplinas deportivas, incluyendo básquetbol, futsal y otras competencias nacionales, ampliando así el trabajo periodístico que desarrolla junto a su equipo.



