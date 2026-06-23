MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS LANZA LA CUARTA VERSIÓN DEL RANKING MUNICIPAL DE TENIS DE MESA Y LA TERCERA EDICIÓN PARALÍMPICA

Con el objetivo de fomentar la práctica del tenis de mesa y fortalecer los espacios de participación deportiva e inclusión, la Fundación Municipal de Deportes junto a la Municipalidad de Punta Arenas invitaron a una nueva edición del Ranking Municipal de Tenis de Mesa, torneo que se desarrollará en modalidad de liga y que, por cuarto año consecutivo, contará con competencias convencionales y paralímpicas de manera paralela.

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La actividad comenzará el próximo 28 de junio en el gimnasio de la Escuela Hernando de Magallanes y contempla cuatro fechas durante el segundo semestre, sumando puntajes en cada jornada para definir a los campeones de las distintas categorías al cierre de la temporada.

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El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la consolidación de esta iniciativa dentro del calendario deportivo comunal. "Estamos muy contentos porque ya es una tradición. Por cuarto año estamos con este campeonato, pero también es el único campeonato paralímpico sistemático que tenemos en nuestra ciudad. Son cuatro fechas durante los próximos meses y esperamos que sea todo un éxito. Es una actividad totalmente gratuita y abierta para todas las personas desde los siete años en adelante", señaló la autoridad comunal.

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Radonich también destacó el trabajo permanente que realiza la Fundación Municipal de Deportes en la promoción de la actividad física y el deporte en la comuna, alcanzando actualmente a más de 1.600 participantes en distintas disciplinas y programas deportivos.

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Por su parte, el encargado de la Fundación Municipal de Deportes, Jonathan Mansilla, valoró el crecimiento que ha experimentado la competencia desde su creación. "Esta actividad partió en 2023 con 20 participantes y el año pasado alcanzamos un récord de 120 inscritos, lo que es un crecimiento exponencial para la disciplina y ha contribuido a fortalecer a los clubes deportivos locales, por lo que estamos muy orgullosos del trabajo realizado y de poder presentar una nueva versión", indicó.

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Junto con lo anterior, el encargado destacó además que este año se incorporan nuevas categorías, especialmente en el ámbito del deporte paralímpico. "Vamos a contar con una nueva categoría avanzada en la modalidad paralímpica y también con una categoría Todo Competidor Damas, donde queremos invitar especialmente a participar a las mujeres. No se necesita experiencia previa, ya que es una competencia abierta para toda la comunidad", explicó.

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Desde la Fundación informaron que las competencias se realizarán los días 28 de junio, 26 de julio, 30 de agosto y 27 de septiembre, entre las 11:00 y las 20:00 horas, en el gimnasio de la Escuela Hernando de Magallanes, ubicado en José Galindo N°1105.

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Podrán participar deportistas desde los siete años en adelante en la modalidad convencional, mientras que la modalidad paralímpica estará abierta a personas en situación de discapacidad, sin límite de edad.

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Las categorías convencionales contemplan series Sub 9, Sub 11, Sub 14, Sub 17 y Todo Competidor en damas y varones. En tanto, la modalidad paralímpica incluirá las categorías Iniciación, Intermedio, Avanzado y Silla de Ruedas.

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Las inscripciones estarán abiertas durante cada jornada de competencia y podrán realizarse de manera presencial en el recinto. La entrada para el público será gratuita y abierta al público.