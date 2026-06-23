Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
Arca Hogar General
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

23 de junio de 2026

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS LANZA LA CUARTA VERSIÓN DEL RANKING MUNICIPAL DE TENIS DE MESA Y LA TERCERA EDICIÓN PARALÍMPICA

Las inscripciones estarán abiertas durante cada jornada de competencia y podrán realizarse de manera presencial en el recinto. La entrada para el público será gratuita y abierta al público.

TM 2
Con el objetivo de fomentar la práctica del tenis de mesa y fortalecer los espacios de participación deportiva e inclusión, la Fundación Municipal de Deportes junto a la Municipalidad de Punta Arenas invitaron a una nueva edición del Ranking Municipal de Tenis de Mesa, torneo que se desarrollará en modalidad de liga y que, por cuarto año consecutivo, contará con competencias convencionales y paralímpicas de manera paralela.

La actividad comenzará el próximo 28 de junio en el gimnasio de la Escuela Hernando de Magallanes y contempla cuatro fechas durante el segundo semestre, sumando puntajes en cada jornada para definir a los campeones de las distintas categorías al cierre de la temporada.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la consolidación de esta iniciativa dentro del calendario deportivo comunal. "Estamos muy contentos porque ya es una tradición. Por cuarto año estamos con este campeonato, pero también es el único campeonato paralímpico sistemático que tenemos en nuestra ciudad. Son cuatro fechas durante los próximos meses y esperamos que sea todo un éxito. Es una actividad totalmente gratuita y abierta para todas las personas desde los siete años en adelante", señaló la autoridad comunal.

Radonich también destacó el trabajo permanente que realiza la Fundación Municipal de Deportes en la promoción de la actividad física y el deporte en la comuna, alcanzando actualmente a más de 1.600 participantes en distintas disciplinas y programas deportivos.

Por su parte, el encargado de la Fundación Municipal de Deportes, Jonathan Mansilla, valoró el crecimiento que ha experimentado la competencia desde su creación. "Esta actividad partió en 2023 con 20 participantes y el año pasado alcanzamos un récord de 120 inscritos, lo que es un crecimiento exponencial para la disciplina y ha contribuido a fortalecer a los clubes deportivos locales, por lo que estamos muy orgullosos del trabajo realizado y de poder presentar una nueva versión", indicó.

Junto con lo anterior, el encargado destacó además que este año se incorporan nuevas categorías, especialmente en el ámbito del deporte paralímpico. "Vamos a contar con una nueva categoría avanzada en la modalidad paralímpica y también con una categoría Todo Competidor Damas, donde queremos invitar especialmente a participar a las mujeres. No se necesita experiencia previa, ya que es una competencia abierta para toda la comunidad", explicó.

Desde la Fundación informaron que las competencias se realizarán los días 28 de junio, 26 de julio, 30 de agosto y 27 de septiembre, entre las 11:00 y las 20:00 horas, en el gimnasio de la Escuela Hernando de Magallanes, ubicado en José Galindo N°1105.

Podrán participar deportistas desde los siete años en adelante en la modalidad convencional, mientras que la modalidad paralímpica estará abierta a personas en situación de discapacidad, sin límite de edad.

Las categorías convencionales contemplan series Sub 9, Sub 11, Sub 14, Sub 17 y Todo Competidor en damas y varones. En tanto, la modalidad paralímpica incluirá las categorías Iniciación, Intermedio, Avanzado y Silla de Ruedas.

Las inscripciones estarán abiertas durante cada jornada de competencia y podrán realizarse de manera presencial en el recinto. La entrada para el público será gratuita y abierta al público.
CARTELERA CULTURAL (5)

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS PRESENTA NUEVO TRIMESTRE DE LA CARTELERA CULTURAL 2026

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MÁS DE 400 POSTULACIONES REGISTRA EN MAGALLANES EL LLAMADO AL SUBSIDIO DS1 PARA SECTORES MEDIOS

Leer Más

El proceso permanecerá abierto hasta el 30 de junio y contempla alternativas para adquisición de vivienda, construcción en sitio propio y densificación predial.

El proceso permanecerá abierto hasta el 30 de junio y contempla alternativas para adquisición de vivienda, construcción en sitio propio y densificación predial.

MINVU – Primer Llamado de postulación subsidio DS1_1
nuestrospodcast
capacitacionSAMU

SAMU Y OS-14 DE CARABINEROS COORDINAN CAPACITACIÓN PARA EQUIPOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DE MAGALLANES

Arca Hogar General
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
TM 2

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS LANZA LA CUARTA VERSIÓN DEL RANKING MUNICIPAL DE TENIS DE MESA Y LA TERCERA EDICIÓN PARALÍMPICA

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
Arca Hogar General
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
averagflores

RADIO POLAR COMO ESCUELA DE COMUNICADORES: GERMÁN FLORES Y ALEJANDRA VERA REVIVIERON ANÉCDOTAS Y APRENDIZAJES EN “BUENOS DÍAS REGIÓN”

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Cóndores canal beagle

CÓNDORES ANDINOS FUERON REGISTRADOS ALIMENTÁNDOSE DE UNA CRÍA DE BALLENA JOROBADA EN EL CANAL BEAGLE

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250