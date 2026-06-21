REPRESENTANTE DE POLONIA VISITÓ MAGALLANES PARA EXPLORAR OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y ACADÉMICA

El Encargado de Negocios a.i. de la República de Polonia en Chile, Michal Swietlik, realizó una visita a Punta Arenas con el objetivo de establecer vínculos con autoridades e instituciones de la región e identificar posibles áreas de cooperación. En el marco de su agenda, participó en una actividad organizada por la Universidad de Magallanes (UMAG), donde dictó la conferencia “La UE y Chile: socios históricamente cercanos”.

La visita forma parte de una iniciativa impulsada por representantes de la Unión Europea para fortalecer el contacto con regiones fuera de la capital. Según explicó el diplomático, Magallanes fue escogida como uno de los primeros destinos debido a su relevancia estratégica y al potencial que presenta para el desarrollo de proyectos conjuntos en distintas áreas.

Durante su intervención, Swietlik destacó el interés de Polonia por ampliar la cooperación científica, especialmente en materias vinculadas a la investigación antártica. El representante recordó que su país mantiene una estación en el continente blanco y que actualmente desarrolla parte de sus operaciones logísticas en coordinación con organismos chilenos, entre ellos el Instituto Antártico Chileno (INACH).

Desde la Universidad de Magallanes valoraron el encuentro y las posibilidades de colaboración que podrían surgir a partir de este primer acercamiento. La rectora subrogante, Claudia Estrada Goic, señaló que la institución mantiene una amplia relación con universidades y centros de investigación europeos, por lo que la visita abre nuevas oportunidades para fortalecer el intercambio académico y científico.

Entre las áreas identificadas preliminarmente para una futura cooperación figuran la investigación antártica y el desarrollo de energías renovables. Además, se proyecta la posibilidad de impulsar programas de movilidad estudiantil y académica mediante iniciativas internacionales como Erasmus+, favoreciendo la generación de redes entre instituciones de ambos países.

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