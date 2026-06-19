DR. PABLO ANTILEO DESTACA IMPACTO DEL ANGIÓGRAFO DE REDSALUD MAGALLANES PARA ENFRENTAR INFARTOS Y ACCIDENTES CEREBROVASCULARES

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el cardiólogo de RedSalud Magallanes, Dr. Pablo Antileo, abordó la importancia de contar con un angiógrafo en la región y destacó el impacto que esta tecnología tiene en el diagnóstico y tratamiento oportuno de enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares.

El especialista explicó que el angiógrafo corresponde al principal equipamiento de un pabellón de hemodinamia y permite evaluar mediante rayos X el estado de los vasos sanguíneos, especialmente las arterias coronarias, responsables de irrigar el músculo cardíaco.

“Nos permite hacer un diagnóstico y una intervención terapéutica en esos casos”, señaló el médico, refiriéndose a cuadros como el infarto agudo al miocardio. Agregó que el equipo también puede utilizarse en patologías neurovasculares y en procedimientos de radiología intervencional.

Según detalló, la incorporación de esta tecnología representa un avance significativo para Magallanes, considerando que las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de muerte en Chile y que la región presenta una importante incidencia de estas patologías.

El cardiólogo indicó que tanto los infartos como los accidentes cerebrovasculares comparten factores de riesgo comunes, entre ellos la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo y los problemas asociados al colesterol.

En ese contexto, enfatizó la importancia del diagnóstico temprano. “Es muy importante la consulta precoz de los pacientes, o sea, la sospecha del diagnóstico, porque mientras antes se consulta antes se puede diagnosticar y antes se puede intervenir”, afirmó.

Asimismo, subrayó que en estas emergencias cada minuto es decisivo. “El tiempo es vida del tejido que se está obviamente infartando que es un tejido que se está muriendo y que irrecuperable entonces. Es muy importante la población y se ha hecho en el último tiempo, yo también bastante educación”, expresó.

Antileo también advirtió sobre el aumento de enfermedades cardiovasculares en personas más jóvenes, fenómeno que relacionó directamente con los estilos de vida y los hábitos de consumo. “Hemos tenido casos de pacientes más jóvenes con desarrollo de enfermedad de las arterias en forma más precoz y eso tiene que ver bastante con el estilo de vida, con los hábitos”, indicó.

En materia preventiva, el especialista insistió en la necesidad de mantener una alimentación saludable, realizar actividad física y controlar enfermedades crónicas. Además, llamó a evitar la automedicación y a buscar orientación profesional frente a cualquier tratamiento.

“En la automedicación a veces es errada de los pacientes por alguna contraindicación que no pueden tomar los medicamentos o que no está indicado en realidad la administración”, sostuvo.

Respecto de nuevas formas de consumo, como el uso de vapeadores, el médico manifestó que aún se desconocen plenamente sus efectos a largo plazo. “Hay que tener mucha precaución. En realidad en cosas que uno realmente no sabe cuál va a ser las consecuencias del uso”, señaló.

Finalmente, recordó que RedSalud Magallanes dispone de un equipo multidisciplinario para el manejo de las enfermedades cardiovasculares y destacó la disponibilidad del pabellón de hemodinamia para atender urgencias.

“Ante cualquier sospecha de un infarto agudo de miocardio o un accidente cerebrovascular, consultar en forma precoz al servicio de urgencia. Para hacer un diagnóstico y un tratamiento adecuado y precoz de esta patología”, concluyó.





​

