MÁS DE 200 AGRICULTORES PARTICIPARON EN EL SEMINARIO ITINERANTE DEL PROGRAMA GORE-INDAP EN MAGALLANES

Con una jornada realizada en Puerto Natales finalizó el seminario itinerante "Programa GORE-INDAP 2030, Construyendo el Futuro de la AFC en Magallanes", iniciativa que reunió a más de 200 usuarios de INDAP en las provincias de Magallanes, Tierra del Fuego y Última Esperanza. La actividad abordó materias como climatología, invernaderos, fertirrigación y geotermia, con contenidos adaptados a las necesidades de cada territorio.

Previo al cierre del seminario, autoridades, funcionarios del Gobierno Regional e INDAP, junto a los expositores, recorrieron predios agrícolas de Última Esperanza para conocer las condiciones productivas de la zona. Durante la visita se analizaron aspectos relacionados con el diseño de invernaderos, el manejo del fertirriego y la nutrición vegetal, además de la importancia de realizar estudios de suelo para mejorar la producción.

El gobernador regional (s) de Magallanes, Pedro Ossandón, destacó que el recorrido por las tres provincias permitió conocer de primera fuente la realidad que enfrentan los agricultores de la región. En ese contexto, afirmó que la experiencia contribuirá a seguir ajustando el convenio GORE-INDAP a las necesidades de los productores de la agricultura familiar campesina.

Por su parte, el director regional (s) de INDAP Magallanes, Petar Bradasic, valoró la participación de los asistentes durante las tres jornadas y resaltó el interés demostrado por incorporar nuevos conocimientos a sus predios. El convenio GORE-INDAP continuará con el acompañamiento técnico a los productores de la región mediante acciones orientadas al fortalecimiento de la agricultura familiar campesina.