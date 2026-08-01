1 de agosto de 2026
CARABINEROS DETUVO A HOMBRE QUE ROBÓ UN VEHÍCULO EN PUERTO NATALES Y FUE ENCONTRADO CON PRINCIPIO DE HIPOTERMIA
Una rápida acción de Carabineros de la 2ª Comisaría de Puerto Natales permitió recuperar un vehículo que había sido sustraído durante la mañana de este sábado y detener al presunto responsable, quien fue encontrado oculto en una estancia con principio de hipotermia.
De acuerdo con la información policial, una mujer adulta alertó a Carabineros luego de que un sujeto desconocido abordara su automóvil y huyera del lugar. La víctima había dejado el vehículo encendido para temperarlo debido a las bajas temperaturas que afectan a la comuna.
Tras la denuncia, personal policial acordonó los principales puntos estratégicos de Puerto Natales, especialmente la salida hacia la Ruta 9. Fue en ese sector donde el automóvil fue localizado, aunque sin ocupantes.
Al advertir huellas sobre la nieve, los funcionarios iniciaron un seguimiento que los llevó hasta una estancia ubicada a unos 300 metros de la ruta. En ese lugar encontraron al individuo escondido entre unos matorrales, presentando un principio de hipotermia. El hombre fue detenido y quedó a disposición del Ministerio Público.
ESTAS SON LAS SEIS CANCIONES QUE COMPETIRÁN ESTE SÁBADO EN LA FINAL DEL XLV FESTIVAL FOLCLÓRICO EN LA PATAGONIA
Las obras representarán a Chile y Argentina en la jornada decisiva del certamen, que definirá a la canción ganadora de la XLV versión del Festival Folclórico en la Patagonia.
Las obras representarán a Chile y Argentina en la jornada decisiva del certamen, que definirá a la canción ganadora de la XLV versión del Festival Folclórico en la Patagonia.