CARABINEROS DETUVO A HOMBRE QUE ROBÓ UN VEHÍCULO EN PUERTO NATALES Y FUE ENCONTRADO CON PRINCIPIO DE HIPOTERMIA

De acuerdo con la información policial, una mujer adulta alertó a Carabineros luego de que un sujeto desconocido abordara su automóvil y huyera del lugar. La víctima había dejado el vehículo encendido para temperarlo debido a las bajas temperaturas que afectan a la comuna.

Tras la denuncia, personal policial acordonó los principales puntos estratégicos de Puerto Natales, especialmente la salida hacia la Ruta 9. Fue en ese sector donde el automóvil fue localizado, aunque sin ocupantes.

Al advertir huellas sobre la nieve, los funcionarios iniciaron un seguimiento que los llevó hasta una estancia ubicada a unos 300 metros de la ruta. En ese lugar encontraron al individuo escondido entre unos matorrales, presentando un principio de hipotermia. El hombre fue detenido y quedó a disposición del Ministerio Público.

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