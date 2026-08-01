Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Cartelera-JUL-PUQ-1080x1080-30
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
Cartelera-JUL-PUQ-1080x1080-30
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

1 de agosto de 2026

CARABINEROS DETUVO A HOMBRE QUE ROBÓ UN VEHÍCULO EN PUERTO NATALES Y FUE ENCONTRADO CON PRINCIPIO DE HIPOTERMIA

​Una rápida acción de Carabineros de la 2ª Comisaría de Puerto Natales permitió recuperar un vehículo que había sido sustraído durante la mañana de este sábado y detener al presunto responsable, quien fue encontrado oculto en una estancia con principio de hipotermia.

detenido puerto natales

De acuerdo con la información policial, una mujer adulta alertó a Carabineros luego de que un sujeto desconocido abordara su automóvil y huyera del lugar. La víctima había dejado el vehículo encendido para temperarlo debido a las bajas temperaturas que afectan a la comuna.

Tras la denuncia, personal policial acordonó los principales puntos estratégicos de Puerto Natales, especialmente la salida hacia la Ruta 9. Fue en ese sector donde el automóvil fue localizado, aunque sin ocupantes.

Al advertir huellas sobre la nieve, los funcionarios iniciaron un seguimiento que los llevó hasta una estancia ubicada a unos 300 metros de la ruta. En ese lugar encontraron al individuo escondido entre unos matorrales, presentando un principio de hipotermia. El hombre fue detenido y quedó a disposición del Ministerio Público.


SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (2)

LLAMADOS AL 800 800 134 PERMITIERON DOS DETENCIONES POR PORTE DE ARMA BLANCA E INTENTO DE ROBO EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

ESTAS SON LAS SEIS CANCIONES QUE COMPETIRÁN ESTE SÁBADO EN LA FINAL DEL XLV FESTIVAL FOLCLÓRICO EN LA PATAGONIA

Leer Más

Las obras representarán a Chile y Argentina en la jornada decisiva del certamen, que definirá a la canción ganadora de la XLV versión del Festival Folclórico en la Patagonia.

Las obras representarán a Chile y Argentina en la jornada decisiva del certamen, que definirá a la canción ganadora de la XLV versión del Festival Folclórico en la Patagonia.

David Toledo
nuestrospodcast
kurt-ruiz-programa-ranita-de-darwin-pnpdt-dic2025-401

REWILDING CHILE, UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO Y ONG RANITA DE DARWIN FIRMAN ACUERDO PARA CONSERVAR ANFIBIOS EN LA PATAGONIA

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Cartelera-JUL-PUQ-1080x1080-30
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
kurt-ruiz-programa-ranita-de-darwin-pnpdt-dic2025-401

REWILDING CHILE, UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO Y ONG RANITA DE DARWIN FIRMAN ACUERDO PARA CONSERVAR ANFIBIOS EN LA PATAGONIA

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Javier Labrín

JEFE REGIONAL DE SUBDERE EN MAGALLANES SE REALIZA VOLUNTARIAMENTE TEST DE DROGAS TRAS DICTAMEN DE CONTRALORÍA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
Cartelera-JUL-PUQ-1080x1080-30
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
Cartelera-JUL-PUQ-1080x1080-30
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
ProchileMinagriMagallanes

PROCHILE ABRE CONVOCATORIA 2027 DE CONCURSOS PARA IMPULSAR LAS EXPORTACIONES DE MAGALLANES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250