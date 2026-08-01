LLAMADOS AL 800 800 134 PERMITIERON DOS DETENCIONES POR PORTE DE ARMA BLANCA E INTENTO DE ROBO EN PUNTA ARENAS

Dos procedimientos realizados este viernes en el centro de Punta Arenas terminaron con la detención de dos personas, luego de denuncias efectuadas por vecinos a través de la línea gratuita 800 800 134. En ambos casos, la coordinación entre la Dirección de Seguridad Pública Municipal y Carabineros permitió una rápida respuesta y el desarrollo de los procedimientos.

El primer hecho ocurrió a las 16:45 horas en calle Chiloé, cuando transeúntes alertaron sobre un menor de edad que portaba un arma blanca. Tras la denuncia, el Centro de Televigilancia Municipal realizó el seguimiento mediante cámaras de seguridad, mientras inspectores municipales acudieron al lugar y retuvieron al adolescente hasta la llegada de Carabineros, quienes efectuaron su detención.

Horas más tarde, cerca de las 21:00 horas, una mujer denunció haber sido víctima de un intento de robo con intimidación en la intersección de las calles Chiloé y José Menéndez. Según su relato, un hombre la tomó del brazo y la amenazó con un arma blanca para asaltarla. La víctima logró escapar y refugiarse en una veterinaria del sector, desde donde solicitó ayuda al 800 800 134 y al 133. El presunto autor fue detenido en las inmediaciones y la afectada no resultó lesionada.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la rápida respuesta de los equipos municipales y de Carabineros, aunque expresó preocupación por la reincidencia del detenido en el segundo procedimiento, quien —según informó— registra ocho detenciones anteriores. En tanto, el director de Seguridad Pública Municipal, Carlos Sanhueza, valoró la denuncia oportuna de la comunidad y reiteró el llamado a utilizar tanto la línea gratuita 800 800 134 como el 133 de Carabineros ante situaciones de emergencia.

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