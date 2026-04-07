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7 de abril de 2026

DETIENEN A DOS HOMBRES TRAS ROBO DE 65 LITROS DE PETRÓLEO EN PUNTA ARENAS

​El procedimiento se desarrolló durante la madrugada de este martes en el sector de calle Simón Bolívar.

1eracomisaria

Durante la madrugada de este martes 7 de abril, alrededor de las 00:30 horas, personal de Carabineros de la 1ª Comisaría de Punta Arenas adoptó un procedimiento tras recibir una denuncia por robo de bienes nacionales de uso público.

A raíz de lo anterior, se instruyeron diligencias investigativas a cargo de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP), las que permitieron concretar la detención de dos hombres adultos en la intersección de calle Simón Bolívar con Presidente Jorge Alessandri.

En el procedimiento, además, se logró recuperar la especie sustraída, correspondiente a un bidón de petróleo de 65 litros.

Por disposición del Ministerio Público, ambos detenidos fueron puestos a disposición de la justicia y pasaron a control de detención durante la jornada de este martes, por el delito de robo en bienes nacionales de uso público.


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