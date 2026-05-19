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19 de mayo de 2026

PARQUE DEL ESTRECHO INVITA A VIVIR EL OTOÑO-INVIERNO ENTRE HISTORIA Y PAISAJES AUSTRALES

La invitación es a redescubrir el lugar como un panorama para los fines de semana y las vacaciones de invierno.

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​Tonos ocres y rojizos cubren el paisaje del Parque del Estrecho, dando inicio a una de las temporadas más especiales para recorrer este sitio patrimonial de Magallanes.

En la antesala de la temporada invernal, el Parque del Estrecho de Magallanes implementó su nuevo horario, manteniendo sus puertas abiertas de jueves a domingo entre las 10:00 y las 17:30 horas, permitiendo el último ingreso a las 16:30 horas.

Además, entre el 18 de junio y el 19 de julio, y en el marco de las vacaciones de invierno, el recinto abrirá todos los días, ampliando así las opciones para que la comunidad y los visitantes puedan disfrutar de este sitio emblemático de la región.

“El invierno tiene una belleza muy especial en nuestra región. Los colores del bosque, la tranquilidad de los paisajes y la conexión con la historia hacen que cada visita sea distinta. Queremos que tanto la comunidad como los turistas se animen a vivir esta experiencia durante todo el año”, destacó la gerente general del Parque del Estrecho, Ximena Castro.

Asimismo, realizó una invitación especial a aprovechar el beneficio vigente de un 50% de descuento para quienes cuenten con Tarjeta Punta Arenas, transformándose en una alternativa de panorama familiar para los fines de semana.

Castro adelantó además que próximamente se darán a conocer novedades y actividades especiales en el marco de la conmemoración del Día de los Patrimonios, instancia en la que el parque, por primera vez, estará abierto con acceso liberado durante dos días: el 30 y 31 de mayo.

Historia, naturaleza y patrimonio

Ubicado a 52 kilómetros al sur de Punta Arenas, el Parque del Estrecho resguarda parte fundamental de la historia del Estrecho de Magallanes y de la colonización del territorio, invitando a recorrer el histórico Fuerte Bulnes, senderos y miradores naturales en medio de bosques australes que durante esta época del año adquieren una belleza única.

A ello se suma la cafetería del recinto, un espacio con vista privilegiada hacia la bahía Baeriswyl, que permite complementar la experiencia en un entorno marcado por la naturaleza, el patrimonio y la tranquilidad propia del paisaje magallánico.

Desde el parque reiteraron el llamado a realizar la visita preparados para las condiciones climáticas de la temporada y a mantenerse informados a través de sus redes sociales oficiales.

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