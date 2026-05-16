16 de mayo de 2026
DEFENSORÍA DEL CONTRIBUYENTE FORTALECE EDUCACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TRIBUTARIO PARA EMPRENDEDORES
El programa “Emprendo Contigo” busca apoyar a contribuyentes y pequeños negocios mediante orientación gratuita, capacitaciones y asesorías en todo Chile.
La Defensoría del Contribuyente (DEDECON) continúa reforzando su trabajo de educación y acompañamiento tributario a nivel nacional, mediante charlas, capacitaciones y asesorías dirigidas a emprendedoras, emprendedores y contribuyentes que buscan iniciar o fortalecer sus actividades de manera formal.
Uno de los principales ejes de esta labor es el Programa de Acompañamiento Tributario “Emprendo Contigo”, iniciativa orientada a personas recientemente incorporadas al sistema tributario, quienes proyectan iniciar actividades ante el Servicio de Impuestos Internos o desarrollan labores en ferias libres. El programa considera atención segmentada para contribuyentes formalizados, no formalizados y trabajadores de segunda categoría.
El Defensor Nacional del Contribuyente, Ricardo Pizarro, explicó que el objetivo es reducir las brechas de información y facilitar el cumplimiento tributario mediante talleres, asesorías personalizadas y acompañamiento técnico, tanto presencial como online. Según detalló, la iniciativa busca entregar herramientas que permitan emprender con mayor seguridad y conocimiento.
Desde la institución indicaron además que el programa pone especial énfasis en apoyar a quienes están evaluando formalizarse y también a quienes ya iniciaron actividades, entregando orientación para evitar errores que puedan afectar la continuidad de sus negocios. Durante 2025, el servicio alcanzó un total de 1.256 personas inscritas.
La Defensoría del Contribuyente recordó que este acompañamiento es completamente gratuito y que las personas interesadas pueden acceder al programa a través del sitio web oficial de DEDECON.
El rápido despliegue de patrullas de Seguridad Pública permitió evitar la sustracción de un equino mantenido bajo resguardo municipal.
El rápido despliegue de patrullas de Seguridad Pública permitió evitar la sustracción de un equino mantenido bajo resguardo municipal.