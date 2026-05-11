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11 de mayo de 2026

ENTRE ACUARELAS Y BALLENAS: ESTUDIANTES EXPLORARON EL ÁREA PROTEGIDA FRANCISCO COLOANE

Niñas y niños de la Escuela Croacia y del Liceo San José visitaron la muestra visual que conjuga la historia con el valor ecológico del Área de Conservación de Múltiples Usos Francisco Coloane y se internaron en la importancia de sus ecosistemas, gracias a la charla realizada por el Gestor de Áreas Marinas del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas de Magallanes.

ACMUFcoColoane

​La sala de exposición del Museo Maggiorino Borgatello se llenó de asombro en torno al arte, la historia y la conservación. Dos grupos de niñas, niños y jóvenes visitaron la muestra de obras que fueron creadas entre los siglos XVII y XIX, por parte de las expediciones marítimas que pasaron por fondeaderos de lo que hoy conocemos como el ACMU Francisco Coloane.

 
Los estudiantes, de distintas edades, pero con un interés común por cuidar la naturaleza, no solo recorrieron las obras y el museo; también se sumergieron en las aguas de este rincón emblemático de la conservación en Chile. El Gestor Regional de Áreas Marinas Protegidas del Servicio, Francisco Brañas Loayza, los llevó a navegar por los fiordos y canales hasta llegar a este rincón donde cohabitan ballenas jorobadas, bosques de macroalgas y pingüinos de Magallanes.

 
Otto Gesell, profesor encargado del Club Ecológico de la Escuela Croacia, comentó que “estas charlas interactivas son súper importantes porque motiva a los estudiantes a participar y de ahí surgen más dudas, que darán paso a, por ejemplo, dedicar alguna clase a hablar específicamente sobre el área Francisco Coloane. Estos apoyos externos son importantes porque nos permiten oxigenar lo que vemos en las escuelas, con una mirada más específica”, comentó el docente.

 
El Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, patrocinador de la muestra, busca promover el conocimiento, la valoración y el cuidado de la biodiversidad y las áreas protegidas. El Gestor Regional de Áreas Marinas Protegidas comentó que estas instancias tienen un gran valor para este Servicio que comenzó sus operaciones en febrero. “Siempre es importante que las instituciones del Estado se vinculen con las comunidades locales, especialmente con las nuevas generaciones que serán las encargadas de proteger la biodiversidad y mantener la salud de los ecosistemas. Además, es muy agradable trabajar con niñas y niños y su energía tan positiva”, comentó el profesional.

 
El trabajo colaborativo entre la Fundación Whalesound, el Museo Maggiorino Borgatello y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, con el apoyo del GEF SBAP, busca acercar a la comunidad estudiantil a esta área protegida, cuyo acceso presencial es complejo. “Debido a la lejanía de esta y otras áreas protegidas, es que buscamos acercarlas a la comunidad. En esta instancia pudimos contar con la colaboración de los Curioscópicos, personajes que nos ayudaron a entregar conocimiento de una manera más didáctica y entretenida a las niñeces. Esperamos seguir fomentando estas instancias y acercando el patrimonio a la comunidad”, comentó Andrés Ruiz, director ejecutivo de la fundación Whalesound.

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