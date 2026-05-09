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9 de mayo de 2026

COGRID REGIONAL REFUERZA COORDINACIÓN Y MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE EL PLAN INVIERNO 2026

​La instancia aprobó además la actualización del instructivo regional del COGRID, incorporando nuevos sectores a la estructura de coordinación frente a emergencias en Magallanes.

COGRID INVIERNO

Con énfasis en la prevención y la coordinación interinstitucional, se desarrolló una nueva sesión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres Regional (COGRID Regional), encabezada por la Delegada Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ericka Farías Guerra.

La reunión se efectuó en el Salón O’Higgins del Edificio Magallanes y contó con la participación de representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, Secretarías Regionales Ministeriales, servicios públicos, organismos técnicos y equipos de emergencia. Durante la jornada se abordaron las principales acciones contempladas en el marco del Plan Invierno 2026 ante posibles eventos asociados a lluvias intensas, nevadas, bajas temperaturas, escarcha y viento.

En la sesión, SENAPRED presentó el levantamiento de puntos críticos comunales identificados para esta temporada invernal, mientras que la Dirección Regional de Vialidad expuso sus capacidades operativas para resguardar la conectividad y el despeje de rutas en la región. Además, se revisó y aprobó la actualización del instructivo regional de funcionamiento del COGRID, incorporando nuevos sectores a la estructura de coordinación regional.

La Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías Guerra, destacó la importancia del trabajo preventivo y coordinado entre instituciones para enfrentar las condiciones climáticas propias de la región. Según indicó, el objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta y mantener la continuidad de servicios básicos y la seguridad de las personas durante el invierno.

Por su parte, el director regional de SENAPRED, Juan Carlos Andrades, informó que uno de los acuerdos de la jornada fue la conformación de una mesa técnica de trabajo para el próximo 14 de mayo, instancia que permitirá revisar en terreno las medidas de mitigación necesarias en cada comuna y avanzar en cursos de acción concretos frente a eventuales emergencias invernales.


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PUERTO WILLIAMS: COGRID PROVINCIAL REFUERZA COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES ANTE EMERGENCIAS INVERNALES

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