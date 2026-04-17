SEREMI DE TRANSPORTES ALLAN STOWHAS RELEVA PAQUETE DE MEDIDAS PARA MITIGAR IMPACTO DEL ALZA DE COMBUSTIBLES EN MAGALLANES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Magallanes, Allan Stowhas, abordó diversas medidas impulsadas por el Gobierno en el marco del denominado Plan Chile Sale Adelante, así como avances en materia de conectividad para la región.



En relación al contexto económico internacional, la autoridad explicó que “dada la coyuntura internacional por el aumento del precio del petróleo, nos pega en el precio del combustible y de toda la cadena productiva, el gobierno dentro de su responsabilidad ha sacado políticas bien claras de apoyo, el congelamiento del transporte publico urbano y rural para todo chile”. Junto a ello, detalló que “se genero un bono compensatorio al alza de 100.000 mensuales para taxis, colectivos y buses escolares, de abril hasta diciembre cuyo proceso de postulación es a través de la pagina web del ministerio”.



En otro ámbito, Stowhas se refirió a su reciente visita a la comuna de Puerto Natales, donde sostuvo una reunión con la alcaldesa Ana Mayorga para revisar los avances del futuro sistema de transporte público urbano. En la instancia se analizaron aspectos como la infraestructura de apoyo, señales de tránsito y el inmueble destinado al depósito de buses y oficinas de la empresa operadora, temas que han sido trabajados de manera conjunta entre la Seremitt y el municipio desde el origen del proyecto. Según lo señalado, se espera que para mediados de año comiencen a operar nueve buses en la comuna, además de haberse definido el terreno donde se habilitarán las instalaciones necesarias.



Asimismo, el seremi destacó la relevancia de los servicios subsidiados rurales para la conectividad en la provincia de Última Esperanza, temática que también fue abordada en una reunión con el delegado presidencial provincial, Liber Lazo. En ese encuentro, ambas autoridades dialogaron sobre el impacto de estos servicios en sectores apartados y el desarrollo del proyecto de buses urbanos en Puerto Natales, el cual continúa en pleno proceso de implementación.







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