INSTITUTO DE LA PATAGONIA ABRIÓ SUS PUERTAS EN EL DÍA DE LOS PATRIMONIOS CON RECORRIDOS, TEATRO, MÚSICA Y ACTIVIDADES FAMILIARES

Entre las 14:30 y las 18:00 horas, los visitantes pudieron participar en recorridos guiados por los pabellones del Museo del Recuerdo, instancia que permitió conocer parte importante del patrimonio histórico y cultural de la región. La actividad también contempló espacios especialmente diseñados para niños y niñas, promoviendo el acercamiento de las nuevas generaciones a la historia y las tradiciones de Magallanes.

La programación incluyó además la muestra “Patrimonio relatado por monedas y billetes”, exposición presentada por la Agrupación Numismática de Magallanes, que permitió a los asistentes conocer diversas piezas de valor histórico vinculadas a distintos períodos y contextos del país.

Durante la tarde también se desarrolló un teatro museográfico y la presentación de la obra de títeres “La leyenda selk’nam de Kamshout y el otoño”, propuesta artística inspirada en la cultura de los pueblos originarios. El cierre estuvo a cargo del grupo Achalay, integrado por estudiantes de Pedagogía en Música de la Universidad de Magallanes, quienes ofrecieron un concierto que puso el broche final a una jornada marcada por la puesta en valor del patrimonio regional.

La actividad formó parte de las celebraciones nacionales del Día de los Patrimonios, reafirmando el compromiso del Instituto de la Patagonia con la difusión de la historia, la cultura y la identidad de Magallanes.

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