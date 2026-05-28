TEAM CUIDARNOS: EN PORVENIR SECTOR SALUD REALIZÓ LANZAMIENTO REGIONAL DE CAMPAÑA COMUNICACIONAL INVIERNO 2026

​En el Hospital Dr. Marco Chamorro Iglesias de Porvenir se realizó el lanzamiento regional de la Campaña Comunicacional Invierno 2026 impulsada por el Ministerio de Salud, iniciativa que este año invita a toda la comunidad a sumarse al #TeamCuidarnos, promoviendo medidas de prevención y el reconocimiento oportuno de síntomas respiratorios.



La actividad fue encabezada por el Delegado Presidencial Provincial (S) de Tierra del Fuego, Fabián Barrientos, el Alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada, junto a la directora del Hospital de la ciudad, Altayra Ferhmann, y equipos de salud, instancia en la que además se entregó el reporte de la situación epidemiológica regional en materia de virus respiratorios y avance de vacunación.



El Delegado Presidencial Provincial (S), Fabián Barrientos, destacó que la Campaña de Invierno busca fortalecer el trabajo coordinado entre las autoridades locales y la red asistencial para prevenir enfermedades respiratorias durante los meses de mayor circulación viral. “La vacunación sigue siendo una de las principales herramientas para prevenir cuadros graves y hospitalizaciones, especialmente en personas mayores, pacientes crónicos, embarazadas, niños y niñas”, señaló la autoridad, reiterando además el llamado a mantener medidas preventivas como el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla ante síntomas respiratorios y cubrirse con el antebrazo al toser o estornudar.



Barrientos agregó que actualmente la región registra un aumento en las consultas respiratorias, principalmente en la atención primaria, por lo que enfatizó la importancia de reforzar las medidas de autocuidado y la vacunación oportuna.

Por su parte, la directora del Hospital de Porvenir, Altayra Ferhmann, valoró la realización de este lanzamiento comunicacional en la capital fueguina, señalando que: “Hoy nos encontramos en un escenario donde necesitamos reforzar las medidas de cuidado frente al aumento de enfermedades respiratorias, principalmente influenza. Por eso es fundamental fortalecer la vacunación, especialmente en los grupos más vulnerables como personas mayores, niños y embarazadas. Como hospital empezamos trabajar desde antes que empiece la época de circulación de los virus y tiene que ver con cómo organizamos nuestro personal, evaluamos con los recursos que tenemos donde los vamos priorizando y asegurar un tratamiento oportuno para las personas que hoy día lo pueden necesitar. Y también cómo organizamos desde la parte preventiva la vacunación con la red de salud y Seremi de Salud”.



El subdirector médico del Hospital de Porvenir, Dr. Fernando Rojas, explicó que actualmente la circulación viral en la comuna se mantiene estable, aunque explicó que el sistema de salud se encuentra monitoreando permanentemente el comportamiento epidemiológico de las próximas semanas. “Estamos preparados para reforzar las atenciones en caso de un aumento de la demanda, especialmente en servicios de urgencia y policlínico”, indicó.



Por su parte, la kinesióloga y coordinadora del programa IRA-ERA del hospital, Carolina Silvestre, recalcó que el lavado frecuente de manos sigue siendo una de las medidas más eficaces para prevenir contagios respiratorios, junto con evitar espacios muy concurridos y disminuir la exposición al humo del tabaco, especialmente en niños y adultos mayores.

En tanto, la jefa del departamento de Enfermería del Hospital de Porvenir, Katherine Gómez, reiteró el llamado a la comunidad a inmunizarse oportunamente antes del peak invernal. “Este proceso de campaña invierno es sumamente importante para los grupos de riesgo debido a que previene a las complicaciones de en caso de que alguna persona se contagie de influenza, y también estamos nosotros realizando la vacunación contra el Covid. Paralelamente se hace siempre el llamado a la comunidad a realizar este proceso de vacunación antes de que llegue el invierno para poder crear la inmunidad necesaria”.



Campaña comunicacional #TeamCuidarnos



La campaña comunicacional consta de un spot televisivo y material gráfico para redes sociales, donde se enfatiza la importancia de prevenir enfermedades respiratorias graves a través del lavado de manos frecuente, uso de mascarilla si hay síntomas de resfrío, ventilación de espacios y vacunación oportuna; además del reconocimiento oportuno de síntomas leves y graves para acudir a los centros de salud, y hacer uso adecuado de la red asistencial.



Team Cuidarnos busca llegar con un mensaje cercano, sencillo y que apela a la responsabilidad conjunta de prevenir enfermedades graves cuando aumenta la circulación de virus respiratorios y estará presente en distintos espacios de la vida cotidiana hasta fines de septiembre.



Situación circulación virus respiratorios



La cobertura que la campaña de vacunación contra la influenza en Magallanes al 27 de mayo de 2026 es de un 67,24% lo que representa 65.968 personas.



En tanto, según el reporte epidemiológico correspondiente a la SE N°20 (17 al 23 de mayo), la positividad a virus respiratorios en laboratorios centinelas de la región fue de un 37,5%, aumentando en comparación a la semana anterior que fue de un 35,3%. Predominó la circulación de influenza B, metaneumovirus, rinovirus y parainfluenza. Además, las consultas de urgencia por causas respiratorias representaron el 40,1% del total regional, evidenciando un aumento respecto de la semana anterior.







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