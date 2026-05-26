SEREMI DE ENERGÍA RESALTA DESARROLLO DE PROYECTOS DE HIDRÓGENO VERDE Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA EN MAGALLANES

Durante una entrevista realizada esta mañana en el programa "Aquí hidrógeno Verde" de Polar Comunicaciones, el Seremi de Energía de Magallanes, Marco Antonio Pinto, destacó los avances que está experimentando la región en materia de hidrógeno verde, poniendo énfasis tanto en el desarrollo de proyectos industriales como en la formación de capital humano para abastecer la demanda laboral que requerirá esta nueva industria.

Uno de los temas abordados fue la reciente visita realizada por la autoridad a diversas iniciativas impulsadas por HIF Global y ENAP Magallanes. El recorrido incluyó la planta piloto de hidrógeno verde de ENAP y los proyectos Haru Oni y Faro del Sur de HIF Global, permitiendo conocer en terreno el estado de avance de estas inversiones y las proyecciones de empleo asociadas a sus etapas de construcción y operación.

Al respecto, Pinto señaló que estas acciones responden al reimpulso que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast busca otorgar a la industria del hidrógeno verde y sus derivados, destacando que existe un compromiso por generar condiciones que favorezcan la concreción de las inversiones.

“La visita confirma el interés de nuestro Gobierno por garantizar la materialización de los proyectos, con mayor seguridad regulatoria para los inversionistas, sin bajar los estándares, pero simplificando los procesos”, afirmó la autoridad regional.

El seremi agregó que el crecimiento de esta industria representa una importante oportunidad para la generación de empleo y el desarrollo económico de Magallanes, considerando el potencial de la región para transformarse en un referente mundial en producción de energéticos sostenibles.

En la entrevista también abordó una iniciativa orientada a fortalecer la formación técnica vinculada al hidrógeno verde. Se trata de la entrega de dos electrolizadores a escala para fines educativos, uno destinado al Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez y otro al Liceo Industrial Armando Quezada de Punta Arenas.

Con esta acción, Magallanes se convirtió en la primera región del país en recibir estos equipos, en el marco del compromiso N°65 del Plan de Acción 2023-2030 del Ministerio de Energía, enfocado en el fortalecimiento y desarrollo de capital humano para la industria.

“Estas son señales de que el hidrógeno verde se sigue abriendo paso en este importante sector productivo de la economía nacional”, destacó Pinto, valorando la incorporación temprana de tecnologías asociadas a esta industria en establecimientos técnico-profesionales de la región.

La autoridad concluyó señalando que la combinación entre inversión, innovación y formación de nuevas competencias será clave para que Magallanes aproveche plenamente las oportunidades que ofrece la transición energética y el desarrollo del hidrógeno verde durante las próximas décadas.



