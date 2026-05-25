AUTORIDADES SE REÚNEN EN TIMAUKEL PARA ABORDAR CONECTIVIDAD Y DESARROLLO DEL PLAN PAMPA GUANACO

​Con la finalidad de conocer el Plan Pampa Guanaco, se reunieron en el municipio de la comuna de Timaukel la delegada presidencial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena Caviedes, el seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic Kusanovic, y el alcalde de la comuna, Luis Barría Andrade.



La delegada presidencial comentó tras el encuentro que se trató de una reunión “muy provechosa”, donde el municipio expuso proyectos de corto, mediano y largo plazo para la comuna, destacando como prioridades la mantención de caminos y la conectividad vial, especialmente en sectores apartados de Tierra del Fuego.



Durante el encuentro, se entregaron detalles estratégicos para el crecimiento de las obras de habilitación de dicha comuna y su mantenimiento, además de la relevancia como puerta de entrada sur a la isla de Tierra del Fuego.



El seremi de Obras Públicas indicó que la instancia permitió recoger inquietudes y necesidades de la comunidad y del municipio, varias de las cuales esperan abordar en el corto y mediano plazo mediante proyectos y programas vinculados a infraestructura y conectividad.



En el encuentro se abordó especialmente la construcción del proyecto Vicuña-Yendegaia, la relevancia que este proyecto va a revestir para la provincia, como potenciador a la industria turística, además de convertirse en un canal logístico muy relevante en la zona austral.



Finalmente, el alcalde Barría indicó que la reunión permitió al municipio plantear necesidades prioritarias para la comuna, entre ellas el mejoramiento del camino Calafate-Russfin, considerado clave para fortalecer la conectividad en el sur de Tierra del Fuego, y la importancia que dicha vía tiene para los habitantes de la zona.



Al término de la visita de las autoridades a Villa Cameron, el seremi y la delegada realizaron una visita en terreno a dicho camino para constatar el deteriorado estado de la vía y evaluar posibles medidas que permitan avanzar en su mejoramiento, además de continuar con el trabajo incesante de Vialidad en la mantención de las rutas fueguinas.



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